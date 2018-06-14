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Нацбанк: Угрозу финансовой стабильности Беларуси создает значимый уровень долларизации экономики и внешнего долга

15.06.2018 15:26 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 15 июня. Угрозу финансовой стабильности Беларуси в минувшем году создавал значимый уровень долларизации экономики и внешнего долга. Об этом говорится в опубликованном 15 июня Национальным банком аналитическом обозрении "Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2017 году".

По данным Нацбанка, наиболее значимым для банков по размеру потенциальных убытков оставался кредитный риск. В 2017 году не произошло существенных улучшений в структуре и эффективности распределения финансовых ресурсов.

В целях повышения финансовой устойчивости банковского сектора велась работа, направленная на формирование рынка проблемных активов в Беларуси и создание системы урегулирования проблемных банков.

На протяжении года Национальный банк проводил работу по внедрению инструментов макропруденциальной политики. Было принято решение дифференцировать нормативы достаточности нормативного капитала в зависимости от степени системной значимости банков. Проведена подготовительная работа по внедрению контрциклического буфера капитала как одного из основных макропруденциальных инструментов и по созданию секторальных макропруденциальных инструментов для ограничения рисков кредитования домашних хозяйств.

В целом, как отмечается в обозрении, Нацбанк совместно с правительством обеспечили финансовую стабильность в Беларуси в 2017 году. Финансовый сектор страны сохраняет устойчивость по отношению к наиболее значимым рискам, ключевые показатели финансовой стабильности находятся в приемлемых диапазонах.

Экономика страны развивалась в прошлом году при благоприятных внешних условиях. Ускорился рост мировой экономики, что способствовало улучшению ситуации в сфере инвестиций, промышленного производства и бизнеса. Меры макроэкономической политики Национального банка и правительства содействовали улучшению счета текущих операций, росту международных резервов и снижению уровня инфляции до исторически минимального значения.

Ситуация на внутреннем валютном рынке оставалась стабильной и характеризовалась превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее. Наблюдалось улучшение структуры депозитного рынка, выразившееся в увеличении доли безотзывных вкладов, уменьшении объема депозитов в иностранной валюте.

Как отмечается в обозрении, снижение номинальных процентных ставок вслед за снижением инфляции привело к удешевлению кредитных ресурсов, что позволило ослабить долговую нагрузку на предприятия и население, обеспечило рост кредитования в объемах, необходимых для восстановления экономической активности.

В прошлом году банками соблюдены основные нормативы безопасного функционирования. Сохранена положительная динамика абсолютных показателей развития страхового рынка. Наблюдался опережающий рост активов небанковских финансовых организаций, в первую очередь лизинговых. Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование платежной системы страны.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 15 июня. Угрозу финансовой стабильности Беларуси в минувшем году создавал значимый уровень долларизации экономики и внешнего долга. Об этом говорится в...
 
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