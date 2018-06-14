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Разрешено торговать на рынках домашней кулинарией и консервами
15.06.2018 13:42 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 15 июня. В Беларуси разрешили торговать на рынках домашней кулинарией и консервами. Соответствующие изменения в правила создания и функционирования рынков, утвержденные постановлением правительства от 16 июля 2014 года № 686, вносятся постановлением Совета министров от 14 июня 2018 года № 452.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 15 июня. В Беларуси разрешили торговать на рынках домашней кулинарией и консервами. Соответствующие изменения в правила создания и функционирования рынков, ...
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