15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕЭК планирует рассмотреть вопрос ограничения поставок белорусской молочки в Россию 19 июня, сообщил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во вторник коллегия еще раз рассмотрит этот вопрос и даст окончательный ответ. Но мы очень внимательно изучили всю информацию, предоставленную обеими сторонами", - отметил министр, отвечая на вопрос, как ЕЭК относится к ситуации с запретом поставок белорусской молочной продукции на российский рынок.

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