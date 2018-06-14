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Эксперт: Рынок вторичного жилья в Минске стабилизировался, и значительных скачков цен ожидать не стоит

15.06.2018 16:39 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 15 июня. Рынок вторичного жилья в Минске стабилизировался, и значительных скачков цен ожидать не стоит. Такое мнение высказала в комментарии БелаПАН заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Светлана Куделко.

"Да, цены за последние полгода в среднем выросли на 8-10%, но при этом конкуренция между продавцами за счет увеличения количества выставленных на продажу квартир выросла более чем на 25%. По некоторым типам квартир цены по сравнению с весенним уровнем уже немного снизились", — отметила она.

Согласно данным агентства, цены сделок с квартирами стандартных качеств в мае 2018 года составили: для однокомнатных квартир — 1.220 долларов за 1 квадратный метр (готовых к проживанию — 1.520), двухкомнатных — 1.130 (1.350), трехкомнатных — 1.090 (1.200).

По словам Куделко, количество предлагаемых на продажу квартир быстрыми темпами продолжает приближаться к 7 тысячам. "Если опираться на практику прошлых лет, то после превышения этой отметки может начаться дисбаланс — превышение предложения над спросом. И тогда надо будет уже думать не о росте цен, а о том, чтобы они не пошли вниз. Кроме того, на цены давит снижение спроса", — заметила замдиректора.

Снижение спроса подтверждается также и данными по сделкам — количество ежемесячно продаваемых квартир снижается до своего традиционного уровня с 1.400 до 1.100 проданных квартир.

По мнению собеседника, с каждым годом влияние сезонности на покупательскую активность уменьшается. "Поэтому вполне возможно, что в сезон отпусков текущего года существенного снижения спроса не будет", — считает она.

"Активизацию покупателей мы ожидаем уже с августа, но значительного скачка числа совершаемых сделок с приходом осени мы не ожидаем, как и какого-либо роста цен реальных сделок. Причина в том, что возросшая по сравнению с летом активность покупателей будет лишь отчасти уравновешивать продолжающий увеличиваться объем предложения квартир на продажу", — сказала эксперт.

По ее мнению, единственное исключение могут составлять готовые к проживанию квартиры (со свежим ремонтом и, возможно, мебелью), расположенные в домах моложе 2000 года постройки. "Спрос на них продолжает оставаться стабильным", — подытожила Куделко.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 июня. Рынок вторичного жилья в Минске стабилизировался, и значительных скачков цен ожидать не стоит. Такое мнение высказала в комментарии БелаПАН...
 
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