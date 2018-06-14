Две недели протестов в Куропатах: более 30 протоколов, восемь украденных крестов и работающий ресторан

Полторы недели назад, 6 июня, в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий, открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а акции протеста, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор.

TUT.BY собрал основные события, которые произошли за последние недели в Куропатах, протоколы, составленные на участников и узнал про планы тех, кто выступает против ресторана возле места массовых расстрелов.





1. Кто защищает Куропаты?

Акции протеста в Куропатах начались 1 июня, когда было анонсировано открытие ресторана «Поедем поедим». Открытие не состоялось, но чуть больше десятка активистов устроили здесь акцию протеста и повесили на заборе лозунг «Не кабак, а музей». С тех пор на въезде в ресторан дежурит по несколько активистов в день.





В акциях протеста участвуют сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец, активисты БНФ, активисты Ольга Николайчик, Наталья Горячко-Басалыга и Денис Урбанович, активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук, лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, активисты «Молодежи БНФ», режиссер Алесь Турович и другие.

Активисты мешали проезду машин сотрудников и посетителей на территорию ресторанного комплекса через основной въезд, потом стали перекрывать и черный ход — небольшую дорожку, по которой в ресторан подвозили продукты.

2. Какие конфликты произошли за время протестов?

За две недели акций протеста возле ресторана произошло несколько громких стычек между защитниками Куропат и посетителями ресторана, пытающимися попасть в «Поедем поедим».

Одна стычка произошла 5 июня, когда активисты пришли к еще закрытому ресторану, поскольку поступила информация, что он должен открыться в этот день. Около 17.00 к ресторану подъехал мужчина на Dodge Caravan. Он вышел из машины и сказал активистам, что приехал поесть. По его мнению, в Куропатах расстреливал людей не НКВД, а поляки и немцы. Также водитель Dodge заявил, что активисты проплачены американцами, а потом стал отталкивать их, чтобы другой водитель мог проехать к ресторану. В результате стычки у мужчины на руке оказался укус, он утверждал, что его укусила одна из активисток.





12 июня активисты на тропинке, которая ведет на задний двор ресторана, по которой в него пытались завозить продукты, установили 8 деревянных крестов, чтобы помешать проезду. В ночь на 13 июня неизвестные кресты сломали и сложили кресты у дороги. Защитники Куропат утром кресты установили снова, но ночью их кто-то выкопал и увез.



Фото: Радыё Свабода

14 июня на месте крестов появился шлагбаум. Зампред партии БНФ Алексей Янукевич считает, что его установили работники Боровлянского сельсовета, поскольку за день до этого к протестующим приезжали представители сельсовета, которые попытались поговорить с протестующими.



Фото: Алексей Янукевич

14 июня у себя в Facebook активистка Анна Шапутько сообщила, что по ее заявлению о краже крестов к ресторану приезжали сотрудники Следственного комитета.

«Следчыя усе замералі і занатавалі, будуць шукаць скрадзеныя крыжы. Паглядзім, ці атрымаецца што ў іх», — написала активистка.

Еще один конфликт произошел 13 июня. Как сообщили у себя в Facebook активисты, в тот день дежурившие у ресторана, водитель автомобиля Mazda с российскими номерами сбил двух защитников Куропат — Евгения Батуро и Василия. Оба получили легкие повреждения. Водитель заявил, что мужчины бросились на капот сами. В итоге вызванные на место ДТП сотрудники ГАИ составили протоколы на всех участников происшествия.

3. Сколько протоколов составлено на участников акций протеста?

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» всего за время противостояний активистов и посетителей ресторанного комплекса составлено более 30 протоколов на полтора десятка граждан. При этом некоторых из них — Павла Северинца, Ольгу Николайчик, Дениса Урбановича — задерживали и отвозили в Боровлянский отдел милиции Минского РУВД. Как рассказал Павел Северинец, только на него было составлено около 20 протоколов. Из них 12 или 13 милицейских, остальные — ГАИ.

На остальных участников протестов тоже часть протоколов составляла милиция, часть — сотрудники ГАИ, вызванные сотрудниками ресторана и автомобилистами, пытавшимися попасть в него.





Милиция составляла протоколы по нескольким статья: за организацию несанкционированной акции возле Куропат, за неподчинение требованиям милиции, за мелкое хулиганство и за препятствование работе общественного учреждения. Также 13 июня, как сообщают правозащитники, сотрудники милиции хотели составить протоколы на Анну Шапутько и Татьяну Ким по статье о самовольном захвате земли. Активисты возмутились, что не захватывали землю. Милиционеры записали данные Шапутько и ее мужа, а также Татьяны Ким.

ГАИ составляла на защитников Куропат протоколы за нарушение правил дорожного движения.

4. Что за 12-часовая вахта появилась у ресторана?

11 июня Павел Северинец объявил у себя в Facebook, что возле ресторана начинается 12-часовая вахта с 12 до 24 часов. Каждый день ее будет нести одна из партий или организаций, поддерживающих протест.

Составлен календарь дежурств: в понедельник дежурит общественное объединение «Альтернатива», во вторник — движение солидарности «Разам», в среду — БХД, в четверг — БНФ, в пятницу — «Молодой фронт», в выходные — «Европейская Беларусь», КХП БНФ и активисты других организаций, которые могут приехать.





Стоять, как говорит зампред БНФ Алексей Янукевич, защитники Куропат планируют до последнего.

— Пакуль не закрыецца рэстарацыя, — говорит Янукевич.

В пятницу, когда была «смена» «Молодого фронта», к ресторану со всей семьей — супругой и двумя маленькими детьми — приехал лидер организации Дмитрий Дашкевич. Он зашел в ресторан, купил бутылку воды и спросил у сотрудников, не стыдно ли им «работать на костях». Все это время Дашкевич вел трансляциюв своем Facebook . После разговора с сотрудниками ресторана, Дашкевич объяснил, как видит будущее протеста.

— Я ўжо выказваўся раней, што такой радыкальная абароны хопіць на некалькі дзён і сапраўды яно так і ёсць. Вось сёння пятніца, ідзе дожджык, мы выязджалі з хаты з сям'ёй, я падумаў, што нявесела будзе стаяць. І мы прыязджаем і нікога няма, толькі мы чацвёра Дашкевічаў стаім. А не ўзяў бы я сям'ю, стаяў бы адзін. Некалькі дзён стаяла тут па дзесяць чалавек і яны станавіліся пад машыны, перашкаджалі заехаць. І што яны ўсе думаюць? Што яны перамаглі, нікому гэта ўжо не цікава. Але я пра што? Што ў нас няма сілаў, але ніхто гэтага не хоча зразумець: ні актывісты, ні палітычныя лідары. Мы можам супрацьстаяць словам, не сілай, — считает Дашкевич.

Павел Северинец также уверяет, что останавливаться защитники Куропат на собираются

«Чым больш нас будзе — тым хутчэй гэты энкавэдэшны кабак зачыніцца» — говорит политик.

5. Что говорит руководство ресторана и власти?

Комплекс изначально принадлежал компании «БелРестИнвест». Но в январе 2018 года выяснилось, что эта компания никакого отношения к нему не имеет. Сейчас рекламирует заведение и нанимает работников ООО «Амизбел», которое было учреждено компанией «Белновотекс груп» в 2017 году. Компания «Белновотекс груп» зарегистрирована в 2005 году и развивает бренд «Наша ресторанная группа». По данным выписки из ЕГР, одним из совладельцев компании является ресторатор Леонид Зайдес. У него самая большая доля в 32%.





Во время акций протеста TUT.BY звонил на рабочие телефоны ресторана. Сотрудники ресторана нам отвечали: «Мы не готовы сейчас давать комментарии».

11 июня мы дозвонились до соучредителя ресторана Леонида Зайдеса, чтобы взять комментарий.

«Давайте не у меня. Будьте здоровы», — ответил он и положил трубку.

Официальная позиция властей на протесты пока была озвучена лишь министром внутренних дел Игорем Шуневичем. По его словам, милиция не будет буфером между активистами, которые не дают работать в Куропатах заведению «Поедем поедим», и самим рестораном. Правоохранительные органы будут реагировать на факты нарушения порядка.

— Есть решение власти о выделении земли для этого заведения. Есть само заведение, которое построено и планируется к своему функционированию. Есть общественный порядок, который вокруг этого объекта существует ныне. Часть пытается кормить приехавших, часть пытается не допустить этой кормежки. Мы будем реагировать только на нарушение порядка, не занимая ничью из сторон в этом конфликте, — сказал Шуневич.

Александр Лукашенко свое мнение по поводу Куропат озвучил в апреле на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ. Президент заявил , что вопрос о Куропатах был политизирован с самого начала своего появления, таковым остался и сейчас.

«Меня это не устраивало и сейчас не устраивает, — заявил Александр Лукашенко. — Там погибли люди". «Пора заканчивать эту волтузню на костях. Вы затянули представление президенту макета этого урочища. Положите мне на стол документы, чтобы я мог утвердить и мы создали там место для души. Надо оперативнее закончить это, привести в порядок этот лес, урочище, поставить самый простой памятник, или часовню, или еще что-то — мы примем решение. Чтобы человек, который соболезнует семьям и страдает, что погибли люди, пришел туда, принес цветы. И мы это обязательно сделаем», — сказал Александр Лукашенко.

История строительства ресторана

В 2014 году Минкульт на основании представленной разработчиками (УП «Минскградо», ИП Глинник В.В.) научно-проектной документации с обоснованием предлагаемых решений утвердил новый проект зон охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты Минского района Минской области». По нему границы зон охраны урочища Куропаты значительно уменьшились. Во время прошлогодних акций против строительства бизнес-центра возле дома через МКАД от Куропат, в Минкульте заявляли , что установленные в Куропатах границы зон охраны никаким образом не приводят к утратам значимости места памяти.

Благодаря измененным границам, развлекательный комплекс, который начали строить в 2009 году до утверждения Минкультом проекта, оказался вне зон охраны историко-культурной ценности.

Комплекс изначально принадлежал компании «БелРестИнвест». Общественность стройку заметила, когда вырисовалось главное здание ресторана. Красную ленточку на входе в ресторанный комплекс, именовавшийся поначалу «Бульбаш-холл», должны были торжественно разрезать еще в 2012 году. Уже тогда все было практически готово. Потом персонал готовился к открытию летом 2015-го под другим названием: изначальное многим белорусам показалось оскорбительным. Но ресторан тогда так и не открылся.