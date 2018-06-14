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Калинин: по преобразованию строительной отрасли предстоит большая работа

15.06.2018 17:57 — Новости Экономики | БелТА  
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15 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. По преобразованию строительной отрасли Беларуси предстоит большая работа, заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках рабочей группы, созданной на уровне правительства, рассматриваем комплексно вопросы строительной отрасли, не только производства строительных материалов, но и выполнения услуг строительным компаниям внутри страны и за рубежом. Очень большая работа предстоит по совершенствованию, преобразованию строительной отрасли. Поставлена задача главой государства в ноябре-декабре доложить о принятых мерах", - сказал Анатолий Калинин.

Строительная отрасль должна получить новый импульс развития. "Одна из задач заключается в том, чтобы создать отрасль экспортно ориентированную, которая сможет конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних рынках наравне с другими партнерами", - добавил вице-премьер.-0-

 
 
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15 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. По преобразованию строительной отрасли Беларуси предстоит большая работа, заявил сегодня журналистам заместитель...
 
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