Государство «сближает позиции» с ирландским концерном CRH по покупке ведущего производителя цемента ОАО «Красносельскстройматериалы». Об этом сообщил вице-премьер Анатолий Калинин, отвечая на вопрос корреспондента TUT.BY во время посещения строительства нового завода «Белгипс» в поселке Гатово Минского района.

«Инвестор не настроен брать целиком, хотя мы предлагаем выкупить 100% акций. Идет последовательный переговорный процесс и мы сближаем позиции. Step by step», — сказал Калинин.

«Мы хотим около этой суммы. Они хотят дешевле», — ответил вице-премьер на вопрос, действительно ли государство желает продать цементный завод за 200 млн долларов.

По словам Калинина, белорусское предприятие «не бросовое, работает рентабельно, не накапливает долги». Он также анонсировал скорую смену «менеджеров» на двух цементных заводах — «Красносельскстройматериалы» и БЦЗ.

Вице-премьер сказал, что власти настроены «в точечной форме проводить разгосударствление». «Где мы находим компромиссное решение, где это государству выгодно и не можем сами хорошо справиться с управлением», — пояснил он. По словам Калинина, государство готово «рассматривать продажу „Гомельстекла“ и других предприятий по выпуску строительных материалов».

Ранее сообщалось, что если стратегическим инвестором «Красносельскстройматериалов» станет CRH, то Европейский банк реконструкции и развития готов их прокредитовать.