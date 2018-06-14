"Вы открыли новую страницу в развитии КНР". Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 65-летием, сообщает пресс-служба белорусского президента.



Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, 10 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Вы открыли новую страницу в развитии Китайской Народной Республики — эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации и построении среднезажиточного общества, новую эпоху социализма с китайской спецификой. Положительные перемены, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни Великого Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения. Горжусь тем, что наша личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче», — говорится в поздравлении.

Лукашенко поблагодарил за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который недавно состоялся в городе Циндао.

По мнению президента, период работы «семьи ШОС» в расширенном составе оказался успешным во многом благодаря усилиям Китая, который председательствовал в организации.

«Результаты деятельности за прошедший год убедили весь мир в том, что Шанхайская организация сотрудничества постепенно превращается из региональной организации в глобальную структуру, целью которой является обеспечение безопасности и стабильности всего международного сообщества», — отметил президент.

Президент уверен, что достигнутые в ходе двусторонней встречи договоренности придадут новый мощный импульс сотрудничеству Беларуси и Китая.

«От имени белорусского народа и от себя лично желаю вам неизменных успехов на пути скорейшего достижения „целей двух столетий“ на благо дружественного китайского народа», — отметил Лукашенко.

Во время визита белорусского президента на саммит ШОС в Циндао Беларусь и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано.