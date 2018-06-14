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Новый завод "Белгипс" в Гатово откроют осенью
15.06.2018 19:10 — Новости Экономики | БT
Старт большой стройке под Минском давали в конце 2015-го. Объем инвестиций уже оценивается в 60 миллионов евро. Ожидается, что вложенные средства окупятся в течение 15 лет.
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