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Л.Анфимов: Оршанскому инструментальному заводу требуется полное техническое переоснащение
15.06.2018 19:08 — Новости Экономики | БT
Леонид Анфимов посетил и завод «Легмаш». В прошлом году он сработал без убытков, продукция востребована. Здесь разработан бизнес-план до 2023 года, который включает сразу несколько стратегических направлений развития. Ставку делают, в том числе, на производство оборудования для нефтегазовой промышленности.
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Оршанскому инструментальному заводу требуется полное техническое переоснащение, ориентированное на выпуск инновационной продукции. Об этом заявил председатель...
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