В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Л.Анфимов: Оршанскому инструментальному заводу требуется полное техническое переоснащение Оршанскому инструментальному заводу требуется полное техническое переоснащение, ориентированное на выпуск инновационной продукции. Об этом заявил председатель...

Леонид Анфимов посетил и завод «Легмаш». В прошлом году он сработал без убытков, продукция востребована. Здесь разработан бизнес-план до 2023 года, который включает сразу несколько стратегических направлений развития. Ставку делают, в том числе, на производство оборудования для нефтегазовой промышленности.