В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет Республики планирует подготовить предложения по региональной политике Чтобы повысить роль местных Советов в жизни горожан, сенаторы планируют подготовить новые предложения по региональной политике. Сегодня об этом сообщил...

Сегодня об этом сообщил председатель верхней палаты парламента во время визита в Ошмянский и Островецкий районы. Говорили об инфраструктуре Гродненского региона: создании новых рабочих мест, повышении зарплат и роли местной инициативы в развитии области. Михаил Мясникович подчеркнул, что комиссии по помощи в трудоустройстве должны работать под строгим руководством председателей местных Советов.