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Совет Республики планирует подготовить предложения по региональной политике
15.06.2018 19:07 — Новости Экономики | БT
Сегодня об этом сообщил председатель верхней палаты парламента во время визита в Ошмянский и Островецкий районы. Говорили об инфраструктуре Гродненского региона: создании новых рабочих мест, повышении зарплат и роли местной инициативы в развитии области. Михаил Мясникович подчеркнул, что комиссии по помощи в трудоустройстве должны работать под строгим руководством председателей местных Советов.
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Чтобы повысить роль местных Советов в жизни горожан, сенаторы планируют подготовить новые предложения по региональной политике. Сегодня об этом сообщил...
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