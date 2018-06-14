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От первого укоса ко второму

15.06.2018 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Первый укос в хозяйстве финиширует, скошен 1631 га трав (96%), 91% от скошенного объема трав убрано с полей. Заготовлено 155 тонн сена, 4168 тонн сенажа, 105 тонн травяных кормов заложено в стрейч-пленку.

Основным кормом для крупного рогатого скота являются сенаж, силос, сено. Специалисты отрасли хозяйства особое внимание уделяют максимальному потреблению сухого вещества высококачественных грубых и сочных кормов, поскольку они являются важным источником энергии и питательных веществ.
Чтобы было большое молоко, коровы должны съедать физиологически максимальное количество сухого вещества кормов, чтобы обеспечить полную потребность организма в обменной энергии.
Это достигается, прежде всего, повышением качества кормов и путем приготовления полнорационных кормосмесей с оптимальным сочетанием грубого и концентрированного корма высокого качества и сбалансированных белково-витаминно-минеральных добавок.

От первого укоса ко второму

Сегодня, как никогда, актуален вопрос заготовки качественных сенажа, силоса, сена, ведь с учетом минимума влаги на полях, урожай зернофуражных культур вполне может снизиться.
При сложных погодных условиях кормом для крупного рогатого скота может стать и солома. Первый укос трав уже собран, однако до осени продлится период уборки и заготовки кормов.
Сенаж и силос являются основными поставщиками каротина для крупного рогатого скота в течение всего года, где внедрена прогрессивная технология содержания и кормления животных (кормовой стол), и в течение 7-8 месяцев на других фермах. При соблюдении правил заготовки сенажа потери сухого вещества в среднем составляют 12%, что значительно меньше, чем во время заготовки сена и силоса.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/urozhaj-2017/item/4221-ot-pervogo-ukosa-ko-vtoromu.html#sigProId6a5ca3a30f

Очень важно своевременно убирать травы, поскольку со старением растений увеличивается доля стеблей в массе и удлиняется продолжительность ее провяливания. Чем больше откосов за сезон (3-4), тем качественнее будет сенаж. Начинают косить траву в хозяйствах района пытаются рано, когда содержание каротина в растениях высокое, а потери питательных веществ минимальные.
На кормовом поле КСУП "Трабы" задействованы все имеющиеся возможности.
Зеленый конвейер в хозяйстве работает слаженно.
К числу героев кормозаготовки Андрея Иосифовича Голомбовского и Валерия Константиновича Войгеница, называвшихся в предыдущем номере, следует отнести Сергея Иосифовича Ляха, Станислава Иосифовича Янча, Виктора Витольдовича Пляхимовича, Сергея Викторовича Богушевича, Петра Владимировича Клинцевича, Владимира Владимировича Мингиновича, Александра Альбертовича Олехновича, Иосифа Станиславовича Яцкевича.
Качественным горячим питанием обеспечивают людей, работающих на кормозаготовке работники столовой Ирина Викторовна Касперович, Екатерина Вацлавовна Лежневич, Ванда Ивановна Бельская.
Между первым и вторым укосом - перерыв небольшой. Слаженная работа по обеспечению кормами животноводства будет продолжена.

П.ВЛАДИН.
Фото
С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Первый укос в хозяйстве финиширует, скошен 1631 га трав (96%), 91% от скошенного объема трав убрано с полей. Заготовлено 155 тонн сена, 4168 тонн сенажа, 105 тонн травяных...
 
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