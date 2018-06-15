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Рост реальных располагаемых денежных доходов населения за январь—апрель затормозился до 7,4%

15.06.2018 21:50 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 15 июня. Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе—апреле 2018 года выросли на 7,4% к уровню первых четырех месяцев 2017 года, сообщил Белстат.

Для сравнения: в январе 2018 года к январю 2017-го доходы выросли на 7,8%, за январь—февраль — на 7,5% к соответствующему прошлогоднему периоду, за январь—март — на 7,6%.

В общем объеме денежных доходов за январь—апрель оплата труда занимала 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,6%.

По итогам 2017 года реальные денежные доходы населения выросли на 2,4%. Рост реальных денежных доходов населения наметился по итогам девяти месяцев 2017 года. До этого они падали более двух лет. С начала 2017 года темп их снижения замедлился. Если в целом за 2016 год доходы населения снизились на 6,9%, то в январе 2017-го к аналогичному прошлогоднему периоду — на 4,5%, в январе—феврале — на 3,1%, в январе—марте — на 2,2%, в январе—апреле — на 1,6%, январе—мае — на 1,2%, январе—июне — на 0,8%, январе—июле — на 0,5%, январе—августе — на 0,1%.

В январе—сентябре 2017 года доходы выросли на 0,4%, январе—октябре — на 0,9%, январе—ноябре — на 1,5%.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 июня. Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и...
 
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