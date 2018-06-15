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Посол Латушко предложил открыть в Беларуси агентство Business France

15.06.2018 21:19 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 15 июня. Состояние и пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Францией обсуждены 15 июня на встрече посла Павла Латушко и начальника отдела стран СНГ, балканских государств и стран Ближнего Востока Министерства экономики и финансов Франции Жюльена Бюиссара.

"Послом сделан особый акцент на необходимости качественной подготовки и наполнения конкретными проектами третьего заседания совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, проведение которой планируется на конец октября — первую половину ноября 2018 г. в г. Минске", — сообщило диппредставительство.

Французской стороне предложен проект повестки дня мероприятия, предусматривающий в том числе развитие взаимодействия по линии рабочих групп в области туризма и охраны окружающей среды.

Латушко подчеркнул важность организации бизнес-форумов с участием представителей деловых кругов.

Обсуждены вопросы подготовки к подписанию двусторонних соглашений о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

Представителю Министерства экономики и финансов предложено рассмотреть возможность открытия в Беларуси Business France (агентство по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене), а также белорусско-французской ассоциации с участием бизнесменов двух стран.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 июня. Состояние и пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Францией обсуждены 15 июня на встрече посла...
 
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