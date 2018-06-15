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Совмин одобрил три проекта международной технической помощи, в том числе по созданию туристического маршрута "Шляхом Тызенгауза"
15.06.2018 20:23 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 15 июня. Белорусское правительство на основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров одобрило три проекта международной технической помощи:
"Шляхом Тызенгауза" — создание туристического маршрута с целью продвижения культурно-исторического наследия двух городов: Сокулки и Гродно";
"Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ (ОРВ) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный демонстрационный проект)";
"Проект ЮНЕП — ГЭФ по устойчивому наращиванию потенциала для эффективного участия в Механизме посредничества по биобезопасности".
"Координацию и эффективный контроль за реализацией указанных проектов обеспечивают Гродненский облисполком, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальная академия наук Беларуси соответственно", — сообщила пресс-служба правительства.
БелаПАН.
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Совмин одобрил три проекта международной технической помощи, в том числе по созданию туристического маршрута "Шляхом Тызенгауза"
Минск, 15 июня. Белорусское правительство на основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров одобрило...
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