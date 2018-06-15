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Белорусская универсальная товарная биржа готова помочь отечественным экспортерам лесопродукции выйти на рынок Великобритании
15.06.2018 18:11 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 15 июня. Белорусская универсальная товарная биржа готова помочь отечественным экспортерам лесопродукции выйти на рынок Великобритании. Как сообщила БелаПАН пресс-служба биржи, такое заявление сделал заместитель начальника департамента стратегического развития БУТБ Александр Башлий, выступая на белорусско-британском торгово-экономическом форуме 15 июня в Минске.
При этом, по словам Башлия, значительные объемы белорусских пиломатериалов поступают в Великобританию через посредников из стран Балтии, что, с одной стороны, делает товар дороже для конечного покупателя, а с другой — лишает экспортеров определенной части выручки. "Применение биржевого механизма позволило бы отсечь посредническое звено и выйти напрямую на британских покупателей. Сейчас мы активно работаем в данном направлении совместно с Федерацией лесной торговли Великобритании и белорусским посольством в Лондоне", — сообщил представитель БУТБ.
Марина Носова, БелаПАН.
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Белорусская универсальная товарная биржа готова помочь отечественным экспортерам лесопродукции выйти на рынок Великобритании
Минск, 15 июня. Белорусская универсальная товарная биржа готова помочь отечественным экспортерам лесопродукции выйти на рынок Великобритании. Как сообщила...
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