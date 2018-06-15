Минск, 15 июня. В январе—мае 2018 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем—маем 2017 года в сопоставимых ценах на 3%, сообщил Национальный статистический комитет.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.



В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 754,6 тыс. тонн, что на 0,3% больше, чем за январь—май 2017 года, молока произведено 3 млн 12,4 тыс. тонн (+2,4%).



В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 719,5 тыс. тонн (+0,7%), молока произведено 2 млн 908,2 тыс. тонн (+2,8%).



На 1 июня 2018 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,3%, в том числе коров — 1,4 млн голов (+0,2%).



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Объем производства сельхозпродукции за январь—май вырос на 3% Минск, 15 июня. В январе—мае 2018 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах...

Марина Носова, БелаПАН.