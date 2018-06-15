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Объем производства сельхозпродукции за январь—май вырос на 3%
15.06.2018 18:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 15 июня. В январе—мае 2018 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем—маем 2017 года в сопоставимых ценах на 3%, сообщил Национальный статистический комитет.
В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 15 июня. В январе—мае 2018 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах...
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