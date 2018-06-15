В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Китай связывают тесные экономические, политические и дружественные связи Тон в отношениях задали главы двух государств. И сегодня Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает юбилей. С 65-летием китайского лидера поздравил Президент Беларуси...

"Вы открыли новую страницу в развитии Китайской Народной Республики - эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации и построении среднезажиточного общества, новую эпоху социализма с китайской спецификой. Положительные перемены, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни Великого Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения. Горжусь тем, что наша личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче", - говорится в поздравлении.