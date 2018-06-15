|
Беларусь и Китай связывают тесные экономические, политические и дружественные связи
15.06.2018 21:15 — Новости Экономики | БT
"Вы открыли новую страницу в развитии Китайской Народной Республики - эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации и построении среднезажиточного общества, новую эпоху социализма с китайской спецификой. Положительные перемены, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни Великого Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения. Горжусь тем, что наша личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче", - говорится в поздравлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тон в отношениях задали главы двух государств. И сегодня Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает юбилей. С 65-летием китайского лидера поздравил Президент Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)