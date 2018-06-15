В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за жаркой и засушливой погоды в Гомельской области погибли посевы Не так давно в Гомельской области зафиксировали температурный рекорд, и сбавлять обороты жара не собирается. Столбики термометров далеко ушли от нормы, а дождей в...

На десятки метров за трактором простирается песчаный шлейф. В пахотном слое влаги нет на 20 сантиметров вглубь. Последний дождь был полтора месяца назад. И с тех пор ни капли. Под палящим солнцем некогда земля превращается в пыль, а пшеница - в солому.