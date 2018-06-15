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Из-за жаркой и засушливой погоды в Гомельской области погибли посевы
15.06.2018 21:25 — Новости Экономики | БT
На десятки метров за трактором простирается песчаный шлейф. В пахотном слое влаги нет на 20 сантиметров вглубь. Последний дождь был полтора месяца назад. И с тех пор ни капли. Под палящим солнцем некогда земля превращается в пыль, а пшеница - в солому.
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