Чалый по-быстрому объясняет, почему госпредприятия тянут экономику на дно и что с этим делать

Госпредприятия продолжают вымывать деньги из бюджета Беларуси. Это уже давно всем известную истину по итогам своего визита в нашу страну подтвердил и глава Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию.

Кредиторы Беларуси уверены — неэффективные предприятия нужно закрывать или отдавать частнику. Но власти на пока не решаются. Публично они заявляют, что не имеют морального права продавать народное добро. В реальности же бояться социальных потрясений. И ради этого готовы жертвовать экономическими выгодами.

Экономист Сергей Чалый по-быстрому объясняет, почему верить в светлое будущее госпредприятий — это иллюзия.