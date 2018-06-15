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Чалый по-быстрому объясняет, почему госпредприятия тянут экономику на дно и что с этим делать
16.06.2018 08:12 — Новости Экономики | Tut.by
Госпредприятия продолжают вымывать деньги из бюджета Беларуси. Это уже давно всем известную истину по итогам своего визита в нашу страну
Кредиторы Беларуси уверены — неэффективные предприятия нужно закрывать или отдавать частнику. Но власти на пока не решаются. Публично они заявляют, что не имеют морального права продавать народное добро. В реальности же бояться социальных потрясений. И ради этого готовы жертвовать экономическими выгодами.
Экономист Сергей Чалый по-быстрому объясняет, почему верить в светлое будущее госпредприятий — это иллюзия.
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Госпредприятия продолжают вымывать деньги из бюджета Беларуси. Это уже давно всем известную истину по итогам своего визита в нашу страну подтвердил и глава...
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