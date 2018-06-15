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Нацбанк: Долги госпредприятий достигли 3,2 млрд рублей, угрожая финансовой стабильности страны

16.06.2018 08:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Основное влияние на рост доли проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску, оказывают предприятия государственной формы собственности, констатирует Нацбанк в аналитическом обозрении «Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2017 году».

Объем проблемных активов государственных предприятий на 1 января 2018 года достиг 3,2 млрд рублей, увеличившись за год на 0,1 млрд, удельный вес в проблемных активах банковского сектора составил 58%.

«В этой связи риски, порождаемые проблемными государственными предприятиями реального сектора экономики, являются потенциальной угрозой финансовой стабильности в стране», — констатирует Нацбанк. По результатам текущих оценок доля всех обязательств госпредприятий — крупнейших кредитных заемщиков, которые с высокой степенью вероятности не смогут рассчитываться по ним самостоятельно, составила 14% по отношению к ВВП.


Таблица: Нацбанк

«Несмотря на некоторое снижение в 2017 году долговой нагрузки предприятий сельскохозяйственного и промышленного секторов, произошло значительное ухудшение качества активов предприятий обрабатывающей промышленности — доля проблемных активов увеличилась с 17,8 до 22,6 процента, а доля проблемных активов сельскохозяйственной отрасли оставалась на достаточно высоком уровне. Этот факт свидетельствует о стабильно неудовлетворительном состоянии ряда предприятий данных отраслей реального сектора», — констатировал регулятор.

 
 
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Несмотря на снижение в 2017 году долговой нагрузки предприятий сельскохозяйственного и промышленного секторов, значительно ухудшилось качество активов...
 
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