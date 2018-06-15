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С июля в Беларуси вступают новые правила по энергоэффективности к технике, ввозимой в страну

16.06.2018 09:00 — Новости Экономики | БT  
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Он отметил, что коллегия внимательно изучила всю информацию, предоставленную обеими сторонами, и уже во вторник подведет окончательный итог. Тимур Жаксылыков обратил внимание на то, что среди членов коллегии есть мнение, что выход за пределы правил Союза произошел. Сейчас необходимо решить, каким образом ситуацию можно исправить.
 
 
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