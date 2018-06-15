В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С июля в Беларуси вступают новые правила по энергоэффективности к технике, ввозимой в страну На следующей неделе планируется в очередной раз рассмотреть вопрос ограничения поставок белорусской молочной продукции в Россию. Накануне об этом заявил министр...

Он отметил, что коллегия внимательно изучила всю информацию, предоставленную обеими сторонами, и уже во вторник подведет окончательный итог. Тимур Жаксылыков обратил внимание на то, что среди членов коллегии есть мнение, что выход за пределы правил Союза произошел. Сейчас необходимо решить, каким образом ситуацию можно исправить.