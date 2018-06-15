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Более 900 новых объектов бытового обслуживания открыто в январе-мае

16.06.2018 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Более 900 новых объектов бытового обслуживания открыто в январе-мае

Такие цифры приведены в информации на сайте МАРТ. 

Из 911 открывшихся новых объектов 395 появились в районных центрах и сельской местности (особенно этим отличились Гродненская и Минская области). 

Новички укрепили сферу бытовых услуг страны: по состоянию на 1 января этого года их оказывали 33,7 тыс. субъектов хозяйствования (из которых 33% — юридические лица, 67% — индивидуальные предприниматели) более чем в 27,4 тыс. объектах. При этом порядка 47% всего их количества приходятся на районные центры и сельскую местность. В целом в 2017 году в республике было открыто около 3,7 тыс. новых объектов, в том числе в районных центрах — 1270, в сельской местности — 326. 

В целях развития предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности, создания условий для самозанятости граждан, в том числе в сфере бытового обслуживания населения, в конце 2017 года был принят ряд законодательных актов: указы №337 «О регулировании деятельности физических лиц» и №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», декрет №7 «О развитии предпринимательства». И подвижки уже есть: по данным облисполкомов и Мингорисполкома, уведомительным принципом начала деятельности воспользовались 160 субъектов хозяйствования в сфере оказания бытовых услуг. 

Наиболее широко в сельской местности представлены и востребованы у населения объекты, оказывающие парикмахерские услуги (10,8% от общего количества), услуги проката (9,6%), по ремонту и пошиву одежды и текстильных изделий (9,4%), стирке, глажению текстильных изделий и изделий из меха (8,2%), ремонту и пошиву обуви и изделий из кожи (8,1%). 

Бытовым обслуживанием населения в сельской местности и малых городах занимаются как многопрофильные организации через систему комплексных приемных пунктов, так и субъекты малого предпринимательства, которые специализируются, как правило, на оказании нескольких видов бытовых услуг.

http://www.belta.by/

 
 
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Такие цифры приведены в информации на сайте МАРТ.  Из 911 открывшихся новых объектов 395 появились в районных центрах и сельской местности (особенно этим отличились...
 
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