В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с министром промышленности смотрите завтра в "Главном эфире" Каждый третий продукт, произведенный предприятиями Министерства промышленности, можно назвать инновационным, - говорит статистика минувшего года. Но за счет...

Заводы, которым необходима серьезная поддержка и в поиске продукта, и в поиске технологии его изготовления, есть практически в каждом регионе. Как рассказал "Главному эфиру" министр Виталий Вовк, в ближайшее время предприятия отрасли ждет оптимизация и увеличение производительности в некоторых случаях за счет слияния. Убыточные предприятия обещают поставить на новые рельсы развития.