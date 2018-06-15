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Интервью с министром промышленности смотрите завтра в "Главном эфире"
16.06.2018 15:01 — Новости Экономики | БT
Заводы, которым необходима серьезная поддержка и в поиске продукта, и в поиске технологии его изготовления, есть практически в каждом регионе. Как рассказал "Главному эфиру" министр Виталий Вовк, в ближайшее время предприятия отрасли ждет оптимизация и увеличение производительности в некоторых случаях за счет слияния. Убыточные предприятия обещают поставить на новые рельсы развития.
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