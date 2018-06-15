О розничной торговле Березовского района: на 13,2% больше

В первом квартале 2018 года розничный товарооборот по Березовскому району cоставил 50,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Розничный товарооборот организаций торговли составил 42,5 млн рублей. В его объеме преобладала продажа пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, доля которых составила 59,5%. Непродовольственные товары формировали 40,5% объема товарооборота.

Розничный товарооборот общественного питания составил 1,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1,6% больше, чем в первом квартале 2017 года.

В расчете на душу населения розничный товарооборот составил 0,8 тыс. рублей.

Главное статистическое управление Брестской области.