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О розничной торговле Березовского района: на 13,2% больше

16.06.2018 17:24 — Новости Экономики | Маяк (Березовский район)  
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В первом квартале 2018 года розничный товарооборот по Березовскому району cоставил 50,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 13,2% больше, чем за аналогичный период  2017 года.

Розничный товарооборот организаций торговли составил 42,5 млн рублей. В его объеме преобладала продажа  пищевых продуктов, напитков и табачных изделий,  доля которых составила 59,5%. Непродовольственные товары формировали 40,5% объема товарооборота.

Розничный товарооборот общественного питания составил 1,8 млн рублей,  что  в  сопоставимых  ценах  на 1,6% больше, чем в первом квартале 2017 года.

В расчете на душу населения розничный товарооборот составил 0,8 тыс. рублей.

Главное статистическое управление Брестской области.

 

 
 
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В первом квартале 2018 года розничный товарооборот по Березовскому району cоставил 50,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2017...
 
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