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Россельхознадзор снимает запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

16.06.2018 17:15 — Новости Экономики | БелТА  
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Россельхознадзор снимает запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 17 июня снимает запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

"Во исполнение достигнутых договоренностей и двусторонне подписанной дорожной карты между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Россельхознадзор считает возможным с 17 июня 2018 года разрешить поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий: КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", - говорится в сообщении.

Данное решение принято под гарантии белорусской стороны, а также при условии представления в течение месяца с момента открытия поставок данных лабораторного мониторинга отгружаемой продукции по основным видам лекарственных средств.

Все поставки молочной продукции данных предприятий будут подвергнуты усиленному лабораторному контролю со стороны Россельхознадзора, с отбором специалистами службы не менее десяти проб по всем группам риска для каждого предприятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 17 июня снимает запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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