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В Госкомвоенпроме Беларуси создана рабочая группа по подготовке к выставке Milex-2019

16.06.2018 20:47 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 16 июня. Для качественной подготовки и проведения 9-й Международной выставки вооружения и военной техники Milex-2019 в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси создана рабочая группа. Об этом БелаПАН сообщил представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк.

Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель председателя Госкомвоенпрома Игорь Демиденко, его заместителем — заместитель председателя Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Организовано распределение обязанностей и задач между членами рабочей группы в рамках ее деятельности, а также между структурными подразделениями Госкомвоенпрома по подготовке выставки и в ее рамках конференции.

Руководителем рабочей группы совместно с руководителями организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, организована работа по реализации утвержденного плана мероприятий по подготовке и проведению Milex-2019 и 8-й Международной научной конференции по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, а также по вопросам технологий двойного применения.

Организаторы выставки планируют позиционировать образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в рамках комплексных системных проектов и направлений разработок систем вооружения, определенных Программой развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-промышленного комитета Беларуси до 2020 года, а также демонстрировать реальные результаты научно-технической, научно-производственной и межотраслевой кооперации.

Одно из главных требований к экспонентам — принципиально новые или перспективные, высокотехнологичные образцы ВВСТ, востребованные на международных оружейных рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики.

В настоящее время формируется перечень из экспонатов, планируемых к показу организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 июня. Для качественной подготовки и проведения 9-й Международной выставки вооружения и военной техники Milex-2019 в Государственном военно-промышленном...
 
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