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Россельхознадзор снимает запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

16.06.2018 20:28 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 16 июля. Во исполнение достигнутых договоренностей и двусторонне подписанной "Дорожной карты" между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Россельхознадзор считает возможным с 17 июня разрешить поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий.

Как сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, речь идет о КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

Данное решение принято под гарантии белорусской стороны, а также при условии представления в течение месяца, с момента открытия поставок, данных лабораторного мониторинга отгружаемой продукции по основным видам лекарственных средств, обнаруженных ранее в продукции белорусских предприятий, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Все поставки молочной продукции указанных предприятий будут подвергнуты усиленному лабораторному контролю со стороны Россельхознадзора, с отбором специалистами службы не менее 10 проб по всем группам риска для каждого предприятия.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 июля. Во исполнение достигнутых договоренностей и двусторонне подписанной "Дорожной карты" между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного...
 
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