В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси убыточные предприятия обещают поставить на новые рельсы развития О планах по модернизации промышленной отрасли в интервью нам рассказал профильный министр. Как отметил Виталий Вовк, в ближайшее время промышленную сферу ждет...

Например, БелАЗ, у которых серебро по производству карьерных самосвалов, кто в прошлом году принял на работу 900 человек. С другой стороны, скажем, Оршанский инструментальный завод, кто по ряду причин модернизацию проспал, и кому сегодня нужна срочная реанимация.