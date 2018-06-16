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В Беларуси убыточные предприятия обещают поставить на новые рельсы развития

16.06.2018 21:06 — Новости Экономики | БT  
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Например, БелАЗ, у которых серебро по производству карьерных самосвалов, кто в прошлом году принял на работу 900 человек. С другой стороны, скажем, Оршанский инструментальный завод, кто по ряду причин модернизацию проспал, и кому сегодня нужна срочная реанимация.
 
 
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