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Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий
17.06.2018 11:42 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор с 17 июня 2018 года разрешает поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий, говорится на
Запрет на поставки отменен «во исполнение достигнутых договоренностей и двусторонне подписанной „Дорожной карты“ между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь». Россельхознадзор с 17 июня 2018 года разрешает поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий:
— КПУП «Мозырские молочные продукты»;
— ОАО «Туровский молочный комбинат»;
— ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».
Ведомство также сообщило, что данное решение принято под гарантии белорусской стороны, а также при условии представления в течение месяца, с момента открытия поставок, данных лабораторного мониторинга отгружаемой продукции по основным видам лекарственных средств, обнаруженных ранее в продукции белорусских предприятий.
Все поставки молочной продукции указанных предприятий будут подвергнуты усиленному лабораторному контролю со стороны Россельхознадзора, с отбором специалистами службы не менее 10 проб по всем группам риска для каждого предприятия.
Напомним, Россия и Беларусь
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