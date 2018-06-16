Экономический суд Минска определил очередность погашения задолженности «Мотовело» перед банками. Информация об этом размещена на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Напомним, 20 апреля суд признал ОАО «Мотовело» банкротом. Ликвидационное производство должно быть завершена до 20 декабря 2018 года. В рамках нее на торги планируется выставить имущество «Мотовело» как имущественного комплекса. Ключевой актив — производственная площадка на Партизанском проспекте. Сумма активов «Мотовело» составляет более 71 млн рублей. Кредиторская задолженность — более 118 млн рублей. Компания имела долги перед рядом банков. Недавно в суде решался вопрос очередности взыскания задолженности.

Суд удовлетворил в полном объеме заявление Беларусбанка о защите требования кредитора. Его требования в размере почти 10 млн долларов помещены в четвертую группу очередности реестра требований кредиторов.

Суд также удовлетворил заявление МТБанка (сумма долга 448,2 тыс. долларов) и «Альфа-Банка» (4,164 млн долларов).

Заявления «Риетуму банка» и «Белгазпромбанк» удовлетворены частично.

В четвертую группу очередности включен кредит выданный латвийским банком в размере 7,251 млн евро. А вот по долгам в размере 326,5 тыс. евро, 189 ты. российских рублей и 792 белорусских рублей получен отказ. Их можно взыскать позже.

«Белгазпромбанку» повезло больше. Удовлетворены требования в размере 10,3 млн долларов и 2,4 млн белорусских рублей. Отказ получен только на сумму 22,8 тыс. белорусских рублей.

Ранее также сообщалось о долге «Мотовело» перед «Белинвестбанком» в размере 20 млн долларов.

Напомним, после ареста в 2015 году основного владельца «Мотовело» Александра Муравьева выпуском велосипедов и мототехники занялось другое предприятие — ООО «Мотовелозавод» под руководством бывшего главы столицы Николая Ладутько. Оно взяло в аренду у ОАО «Мотовело», где государству уже принадлежит 99%, помещения, производственные линии, склады. «МотоВелоЗавод» правопреемник не обязательств, а вида деятельности «Мотовело», подчеркивал Ладутько. Сейчас основной вид деятельности ОАО «Мотовело» — сдача в аренду различных помещений. Арендаторами являются более 170 компаний.