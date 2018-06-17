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Министр Вовк: локализация на "БелДжи" практически достигла 50%

17.06.2018 21:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Степень локализации сборочного производства легковый автомобилей «Джили» на заводе «БелДжи» практически достигла 50%. Об этом сообщил министр промышленности Виталий Вовк в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

«Мы уже практически достигли этой цели», — сказал Вовк, отвечая на вопрос, удастся ли превысить на «БелДжи» уровень локализации в 50% к концу 2018 года.

По словам министра, в апреле были созданы два совместных с холдингом БАТЭ предприятия — по производству сидений и радиаторов. В ближайшее время они должны начать реализовывать свою программу.

В конце 2017 года в СЭЗ «Минск» был зарегистрирован «Борисовский завод двигателей «Джили». Эта компания должна реализовывать инвестпроект по «производству двигателей внутреннего сгорания, укомплектованных коробкой передач, для легковых автомобилей». Согласно договору, заявленный объем инвестиций не менее 500 тыс. евро в течение 3 лет и не менее 18 новых рабочих мест.

Степень локализации производства автомобилей «Джили» надо довести до 52%, чтобы выполнить условия по доступу на российский рынок, который видится для «БелДжи» ключевым.

Что касается объемов производства, то «БелДжи» еще не вышел на тысячу автомобилей в месяц. «Но уже более 900 машин в месяц делаем. Задача до конца года приблизиться к 2 тысячам», — сказал Виталий Вовк.

 
Теги: Минск
 
 
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В апреле были созданы два совместных с холдингом БАТЭ предприятия - по производству сидений и радиаторов.
 
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