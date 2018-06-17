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Министр Вовк: локализация на "БелДжи" практически достигла 50%
17.06.2018 21:57 — Новости Экономики | Tut.by
Степень локализации сборочного производства легковый автомобилей «Джили» на заводе «БелДжи» практически достигла 50%. Об этом сообщил министр промышленности Виталий Вовк в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».
«Мы уже практически достигли этой цели», — сказал Вовк, отвечая на вопрос, удастся ли превысить на «БелДжи» уровень локализации в 50% к концу 2018 года.
По словам министра, в апреле были созданы два совместных с холдингом БАТЭ предприятия — по производству сидений и радиаторов. В ближайшее время они должны начать реализовывать свою программу.
В конце 2017 года в СЭЗ «Минск»
Степень локализации производства автомобилей «Джили» надо довести до 52%, чтобы выполнить условия по доступу на российский рынок, который видится для «БелДжи» ключевым.
Что касается объемов производства, то «БелДжи» еще не вышел на тысячу автомобилей в месяц. «Но уже более 900 машин в месяц делаем. Задача до конца года приблизиться к 2 тысячам», — сказал Виталий Вовк.
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В апреле были созданы два совместных с холдингом БАТЭ предприятия - по производству сидений и радиаторов.
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