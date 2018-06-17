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На первый аукцион по продаже имущества хозобществ через единого оператора выставлено имущество "Беларуськалия"

17.06.2018 17:48 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 17 июня. На первый аукцион по продаже имущества хозяйственных обществ через единого оператора, который состоится 10 июля в Минске, выставлено имущество ОАО "Беларуськалий": два гаража и подъездные железнодорожные пути в Солигорске.

Как сообщил пресс-службе Госкомимущества генеральный директор Института недвижимости и оценки Александр Климчук, единый оператор заключил договоры о продаже недвижимого имущества с шестью из девяти подавших заявки хозобществ.

Пилотный проект по продаже недвижимого имущества хозяйственных обществ с долей государства более 50% через единого оператора стартовал в феврале 2018 года. Функции оператора возложены на Институт недвижимости и оценки.

Единый оператор выполняет полный комплекс работ, связанных с реализацией недвижимого имущества: проведение инвентаризации, оформление правоудостоверяющих документов на земельные участки и расположенное на нем недвижимое имущество, оценка недвижимости, публикация в СМИ извещений об аукционе, поиск инвесторов, ознакомление потенциальных покупателей с документами на объект, организация и проведение аукциона.

Ожидается, что работа единого оператора будет способствовать более активному вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Вырученные от продажи на аукционе средства пойдут на пополнение оборотных средств предприятий, реализацию инвестиционных проектов, погашение обременительной задолженности. Хозяйственные общества на договорных началах могут воспользоваться как комплексом услуг оператора, так и отдельными услугами по продаже имущества.

Предполагается, что в последующем сфера действий единого оператора будет расширена: по мере отработки системы посредством оператора, возможно, будет осуществляться продажа государственных объектов недвижимости.

Институт недвижимости и оценки занимается разъяснением основные моментов реализации единым оператором пилотного проекта, преимуществ реализации имущества через единого оператора для хозяйственных обществ с государственным участием. Тематические семинары-совещания по вопросам работы единого оператора, а также о взаимодействии единого оператора с балансодержателями недвижимого имущества уже проведены в Гомеле и Бресте. К участию были приглашены представители землеустроительных служб Гомельского и Брестского облисполкомов, территориальных организаций по госрегистрации, УП "Проектный институт "Гомельгипрозем" и "Проектный институт "Брестгипрозем", горрайисполкомов, органов управления облисполкомов, государства в органах управления хозяйственных обществ, а также специалисты хозяйственных обществ.

Очередной семинар по вопросам работы единого оператора по продаже недвижимого имущества состоится 25 июня в Гродно.
Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минск, 17 июня. На первый аукцион по продаже имущества хозяйственных обществ через единого оператора, который состоится 10 июля в Минске, выставлено имущество ОАО...
 
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