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Просроченная дебиторская задолженность организаций Минска с начала года выросла на 8,3%

17.06.2018 17:28 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 17 июня. Дебиторская задолженность столичных организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) за первые четыре месяца 2018 года увеличилась на 2,4% до 13 млрд 537 млн рублей, за апрель — снизилась на 0,8%.

Просроченная дебиторская задолженность с 1 января по 1 мая 2018 года выросла на 8,3% и составила 2 млрд 367 млн рублей (за апрель снизилась на 0,5%), свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

Внешняя просроченная дебиторская задолженность выросла на 5,9% и составила 557,2 млн рублей. За апрель она уменьшилась на 0,5%.

В целом внешняя дебиторская задолженность на 1 мая 2018 года составила 3 млрд 844,7 млн рублей (на 2,7% меньше, чем на 1 января, и на 2,2% больше, чем на 1 апреля).

Внешняя просроченная кредиторская задолженность снизилась на 24,9% до 295,1 млн рублей. За апрель она выросла на 4,8%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала текущего года снизилась на 4,8% до 4 млрд 214,2 млн рублей, за апрель — на 8,7%.

С учетом внутренней кредиторская задолженность уменьшилась за четыре месяца на 7,2% до 13 млрд 372,1 млн рублей, за апрель — на 5,8%, просроченная — снизилась на 12,5 и 0,1% соответственно (до 1 млрд 67,5 млн рублей).

Просроченная задолженность по кредитам и займам столичных организаций на 1 мая 2018 года составила 461,4 млн рублей. По сравнению с 1 января она снизилась на 7,7%, с началом апреля — выросла на 3,7%.

В целом задолженность по кредитам и займам на 1 мая 2018 года составила 16 млрд 190,9 млн рублей, или на 3,3% больше, чем на 1 января 2018-го, и на 3% больше, чем на 1 апреля.

В комментарии БелаПАН ранее экономисты отмечали, что обязанность осуществлять авансовые платежи в бюджет вызывает вымывание оборотных средств и вынуждает предприятия брать кредиты под довольно высокие проценты, которые потом сложно возвращать. Значительного улучшения финансового состояния белорусских предприятий, в том числе столичных, в 2018 году эксперты не ожидают.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 июня. Дебиторская задолженность столичных организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) за первые четыре месяца 2018 года...
 
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