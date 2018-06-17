Вопросы равных прав субъектов хозяйствования Беларуси и России обсудят в Бресте

Очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в понедельник в Бресте. Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента Беларуси, одной из центральных тем дискуссии на сессии станет вопрос сближения законодательства двух стран в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования.

«На заседании 54-й сессии участники рассмотрят вопрос о сближении законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования и ход работы по реализации основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства», — отметили в пресс-службе. По словам спикера нижней палаты парламента Беларуси Владимира Андрейченко, который возглавляет делегацию страны на сессии, для парламентариев республики «по-прежнему актуальна тема сближения законодательств Беларуси и России в области обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования».

Российскую делегацию на сессии возглавит председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.

Обсуждая в апреле в Санкт-Петербурге вопросы подготовки к сессии с Володиным, Андрейченко отметил, что сближение законодательств в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования затягивается, и это свидетельствует о замедлении интеграционных процессов. В частности, он предложил парламентариям уделить внимание возникающей время от времени проблеме с поставками белорусского продовольствия в РФ. По мнению Андрейченко, эта ситуация создается искусственно, чтобы замедлить сближение двух стран.

«Необходимо серьезно подойти к проведению сессии, вынося на обсуждение проблемы, которые волнуют людей, субъектов хозяйствования, непосредственно затрагивают их интересы», — заявил Андрейченко.

О необходимости отработки вопросов сближения российского и белорусского законодательств заявлял в декабре прошлого года и Володин. По словам председателя Госдумы РФ, необходимо, чтобы в отношении граждан двух стран действовали равные нормы.