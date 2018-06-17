За свет в пустой квартире придется платить по полному тарифу

В связи с участившимися обращениями граждан в редакцию по вопросам оплаты за электроэнергию мы попросили начальника Лоевского участка Энергосбыта Игоря Сытько разъяснить порядок расчета платы за используемую электроэнергию в жилых помещениях.

— Данный порядок определен Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров РБ №571.

Не все граждане знают, что в случае наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг (собственника, нанимателя квартиры) в собственности или во владении одного или нескольких жилых помещений и отсутствия в них либо в одном из них зарегистрированных по месту жительства плательщиков ЖКУ (членов его семьи), плата за услуги, электроэнергию должна вноситься по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При выявлении подобных фактов и неправильного внесения платы за электроэнергию энергоснабжающая организация производит перерасчет (бывает, не только за прошедшие месяцы, но и годы). Суммы перерасчета порой сильно бьют по карману плательщиков, которые доказывают потом, что из-за своей некомпетентности стали невольными заложниками неприятной ситуации. Но платить суммы перерасчета все равно приходится. Поэтому, если граждане знают, что в квартире отсутствуют зарегистрированные по месту жительства собственник или члены его семьи, то им следует проверить правильность внесения платы за электроэнергию и при возникновении сомнений обратиться в энергоснабжающую организацию для выяснения возникающих вопросов.

Нередко случается, что граждане путают понятия «родственник» и «член семьи». Согласно пункту 62 Жилищного кодекса нашей республики к членам семьи собственника, нанимателя жилого помещения, относятся супруг (супруга), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), и родители, усыновители (удочерители). Из этого следует, что родители супруги, зарегистрированные по месту жительства в квартире, собственником которой является супруг, не являются членами семьи собственника. И в случае, если собственник или его супруга, его дети не будут зарегистрированы по месту жительства в этой квартире, то плата за электроэнергию должна вноситься по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, несмотря на наличие в этой квартире зарегистрированных по месту жительства других граждан.

К членам семьи относятся также родные братья и сестры, дед, бабка и внуки, проживающие совместно с собственником, нанимателем жилого помещения, и ведущие с ним общее хозяйство.

Для признания членом семьи необходимо: наличие родства, совместного проживания (регистрация по месту жительства) и ведение общего хозяйства. Поэтому внук, зарегистрированный по месту жительства в бабушкиной квартире, в которой она сама не зарегистрирована, не будет являться членом семьи собственника. В данном случае платить за электроэнергию придется по полному тарифу.

Гражданам, которые рассчитываются за электроэнергию, не вникая в порядок расчета платы, необходимо обратить внимание на состав своих семей и зарегистрированных по месту жительства граждан. Если что-то не так — не стоит тешить себя надеждой, что это останется незамеченным. Перерасчет платежей все равно настигнет плательщика. И лучше, если это случится раньше, чтобы сумма перерасчета не загнала в финансовый тупик.

Записала

Светлана Павлова, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За свет в пустой квартире придется платить по полному тарифу В связи с участившимися обращениями граждан в редакцию по вопросам оплаты за электроэнергию мы попросили начальника Лоевского участка Энергосбыта Игоря Сытько...