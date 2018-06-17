Доплатить или нет?

Согласно ст.1 Закона Республики Беларусь «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» (далее по тексту – Закон), ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан применять минимальную заработную плату (далее – МЗП) в качестве низшей границы оплаты труда за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работником, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

На основании изложенного, при рассмотрении нанимателем вопроса о доплате до МЗП необходимо учесть, выполнены ли в отчетном месяце работником обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора. Работникам, не выполнившим такие обязанности (совершившим прогул либо иной дисциплинарный проступок, не выполнившим по своей вине установленные нормы труда, нарушившим требования инструкций по охране труда и т.д.), доплата до МЗП за отчетный период может не производиться.

Вместе с тем данным правом наниматель может воспользоваться исключительно при подтверждении в установленном порядке факта невыполнения обязанностей работником, которые он должен выполнять в соответствии с законодательством, локальными нормативными правовыми актами, трудовым договором. Надуманные, неподтвержденные документально факты невыполнения обязанностей основанием для отказа в доплате до МЗП являться не могут.

Обращаем внимание и работников, и нанимателей, что согласно ст.9 Закона споры по вопросам применения законодательства об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом.

В случае незаконного отказа нанимателя в начислении работнику доплаты до МЗП по причине невыполнения обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, органами по рассмотрению трудовых споров выносится решение о её доплате.

Светлана ШАТОХИНА, главный государственный инспектор труда Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда