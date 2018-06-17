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Самыми востребованными на рынке труда в Минске в мае были медсестры, врачи и инженеры

18.06.2018 11:05 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 18 июня. Самыми востребованными на столичном рынке труда в мае 2018 года были врачи, медицинские сестры и инженеры, свидетельствует опубликованный управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома обновленный список наиболее востребованных работников.

На 1 июня 2018 года в столице работодатели заявили вакансии для 579 специалистов различной квалификации, 654 — медсестер, 449 — врачей и 473 — инженеров.

В списке наиболее востребованных работников также продавцы (475 вакансий), повара (416), каменщики (329), уборщики помещений (425), водители (339), маляры (292), контролеры-кассиры (288), слесари механосборочных работ (227), штукатуры (217), плотники-бетонщики (216), менеджеры (198), директора (167), фельдшеры (165), фармацевты (130), воспитатели (119), электрогазосварщики (111), электромонтеры (108).

В мае за содействием в трудоустройстве в службы занятости Минска обратилось 8.629 человек, из них 5.389 безработных.

На конец мая в столице 2.872 безработных имели право на получение пособия, средний размер которого составил 25,82 рубля. Уровень официальной безработицы на конец мая, как и на конец апреля 2018 года, составил 0,2% экономически активного населения Минска.

На постоянную и временную работу с начала 2018 года устроено 3.272 человека, в том числе 1.915 безработных. Трудоустроено 183 лица, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей. Оказана финансовая поддержка 63 безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.

Консультацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 3.769 человек. В общественных работах приняли участие 829 человек, в том числе 802 безработных.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 июня 2018 года составило 14.191, в том числе для рабочих — 8.404.

В январе—мае 2018 года зарегистрировано более 36,7 тыс. обращений соискателей работы к электронному банку вакансий в отделах трудоустройства и почти 2 млн — к электронному банку вакансий на сайте Мингорисполкома.

Как ранее сообщила на пресс-конференции начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Леончик, в 2018 году на столичном рынке труда появился спрос на экспертов по блокчейну и криптовалютам. Как отметила чиновник, спрос на низкоквалифицированный персонал продолжит падать. "Кроме того, сегодня компьютеризация замещает даже тех, кто работает в интеллектуальной сфере", — констатировала Леончик.

Она подчеркнула, что профессии юристов, психологов, экономистов "в чистом виде становятся все менее востребованными". Согласно прогнозам, крупные и средние компании продолжат сокращать штат бухгалтеров, что связано с внедрением программных продуктов, позволяющих оптимизировать процессы учета. "В группе риска почти все профессии, не требующие специфических знаний и умений. Это кассиры, операторы колл-центров, курьеры, секретари и администраторы. В гипермаркетах кассиров очень скоро начнут заменять терминалами самообслуживания, а в колл-центрах будут установлены операторы-роботы", — подчеркнула представитель Мингорисполкома.

Леончик отметила, что на рынке труда будут востребованы специалисты по продвижению товаров и маркетингу, причем увеличится спрос на специалистов по цифровому маркетингу. Сохранится спрос на технических работников и руководителей среднего звена. Будет расти спрос на специалистов в области автоматизации и роботизации, компьютерного оборудования и телекоммуникаций, системных администраторов и архитекторов, специалистов по тестированию программного обеспечения.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 июня. Самыми востребованными на столичном рынке труда в мае 2018 года были врачи, медицинские сестры и инженеры, свидетельствует опубликованный управлением...
 
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