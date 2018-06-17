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Защитники Куропат просят президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище

18.06.2018 12:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Оргкомитет по защите Куропат написал открытое письмо к президентам Германии, Польши, Австрии и Израиля, которые планируют посетить Беларусь 29 июня. В письме защитники просят включить в программу визита в Беларусь посещение урочища Куропаты.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Две недели протестов в Куропатах: более 30 протоколов, восемь украденных крестов и работающий ресторан

29 июня запланировано открытие мемориала жертвам нацизма в Тростенце под Минском. На церемонию были приглашены президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Австрии Александр Ван дер Беллен, Польши Анджей Дуда и Израиля Реувен Ривлин.

Защитники Куропат в своем открытом письме президентам написали, что одновременно со строительством мемориала в Тростенце в Беларуси «вспыхнула тема сталинского Освенцима — Куропат», где с разрешения властей открылся ресторанно-развлекательный комплекс «Поедем поедим».

«Курапаты стаяць у адным шэрагу з Асвенцымам, Майданэкам, Катынню. Гэта адзін з самых вялікіх у Еўропе і свеце магільнікаў ахвяраў таталітарных рэжымаў. Адкрыццё Курапатаў лідэрам беларускага руху Зянонам Пазьняком 30 гадоў таму, розгалас і шок ад маштабу сталінскіх рэпрэсіяў па ўсім Саюзе сталі адной з прычынаў развалу савецкай імперыі. Мы просім Вас звярнуць пільную ўвагу на сітуацыю вакол Курапатаў», — пишут защитники.

Они также просят делегацию включить в программу визита в Беларусь посещение урочища.

 
 
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29 июня запланировано открытие мемориала жертвам нацизма в Тростенце под Минском. На церемонию были приглашены президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер,...
 
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