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Защитники Куропат просят президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище
18.06.2018 12:21 — Новости Экономики | Tut.by
Оргкомитет по защите Куропат написал открытое письмо к президентам Германии, Польши, Австрии и Израиля, которые планируют посетить Беларусь 29 июня. В письме защитники просят включить в программу визита в Беларусь посещение урочища Куропаты.
29 июня
Защитники Куропат в своем открытом письме президентам написали, что одновременно со строительством мемориала в Тростенце в Беларуси «вспыхнула тема сталинского Освенцима — Куропат», где с разрешения властей открылся ресторанно-развлекательный комплекс «Поедем поедим».
«Курапаты стаяць у адным шэрагу з Асвенцымам, Майданэкам, Катынню. Гэта адзін з самых вялікіх у Еўропе і свеце магільнікаў ахвяраў таталітарных рэжымаў. Адкрыццё Курапатаў лідэрам беларускага руху Зянонам Пазьняком 30 гадоў таму, розгалас і шок ад маштабу сталінскіх рэпрэсіяў па ўсім Саюзе сталі адной з прычынаў развалу савецкай імперыі. Мы просім Вас звярнуць пільную ўвагу на сітуацыю вакол Курапатаў», — пишут защитники.
Они также просят делегацию включить в программу визита в Беларусь посещение урочища.
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