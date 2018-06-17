В инновационную госпрограмму включили интернет вещей, роботов и блокчейн. У промсектора были вопросы

На прошлой неделе была обновлена госпрограмма инновационного развития Беларуси на период до 2020 года. Ее ключевым посылом стала цифровая трансформация национальной экономики. Все бы хорошо, но буквально несколько недель назад экономические теоретики и практики белорусской промышленности схлестнулись в споре, реально ли дигитализировать экономику Беларуси в короткий срок не имея много денег.



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Как следует указа № 236 , в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016 — 2020 годы включены 34 новых проекта и шесть мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. На реализацию проектов будет дополнительно направлено более 50 млн рублей. Планируется, что количество новых высокотехнологичных рабочих мест, создаваемых по госпрограмме инновационного развития, превысит 10 тысяч.

В ОАО «Витязь» планируется создать серийное производство зарядных станций для электромобилей. В госпрограмму вошел недавно оказавшийся в предбанкротном состоянии «Оршанский инструментальный завод», где будет налажено производство инструментов, которые сейчас в Беларуси не выпускаются. «Такие инструменты ждут и на российском рынке, потому что сейчас их приходится импортировать из-за пределов ЕАЭС», — сообщил журналистам председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин (цитата по БЕЛТА ).

В числе новых проектов госпрограммы оказались и агропроекты «Белорусской национальной биотехнологической корпорации», созданной по инициативе бывшего руководства Кыргызстана (производство аминокислот замкнутого цикла на основе инновационных технологий). Еще один значимый проект — создание производства светодиодных ламп на «Брестском электроламповом заводе».

Среди других проектов выделяется создание мишенного комплекса «Вертушка-2» и беспилотного авиационного комплекса «Феникс», организация производства инновационных аналитических и инспекционных комплексов, оптико-механических изделий двойного и специального назначения.

Указ утверждает использование средств инновационных фондов для финансирования проектов, выполняемых градообразующими предприятиями, например, ОАО «Белшина».

При включении в госпрограмму в приоритете были проекты V и VI технологических укладов. «Еще один важный критерий — отечественные технологии. Главой государства ставилась задача, чтобы мы максимально задействовали наш научно-технический потенциал и использовали белорусские разработки», — пояснил Шумилин.

Для активизации работ по обеспечению цифровой трансформации национальной экономики в состав заказчиков программы включено Министерство связи и информатизации. В документе также сказано, что для обеспечения трансформации экономики предусматривается формирование соответствующей правовой системы. В числе технологий, направленных на формирование современного промышленного сектора, названы технологии больших данных и интернета вещей, реестры блоков транзакций (блокчейн), робототехника и аддитивные технологии. Развитие интернет-платформ (краудфандинга) упоминается в качестве инструмента взаимодействия потребителей и производителей товаров и услуг, инвесторов и соискателей инвестиций.

Любопытно, что незадолго до утверждения данной госпрограммы в рамках Белорусского промфорума прошла дискуссия о будущее отечественной промышленности. Яблоком раздора стала презентация начальника управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Дмитрия Крупского, который заявил о необходимой цифровой трансформации промышленности. В качестве примера он привел немецкий опыт «Индустрии 4.0», в рамках которой обеспечивается разработка и внедрение новых технологических стандартов. Речь идет об использовании вышеупомянутых интернета вещей, робототехники и аддитивных технологий. Они позволяют управлять в режиме реального времени различными технологическими процессами. Таким образом пройдет модернизация традиционных отраслей промышленности, реструктуризация госсектора, выделение на аутсорсинг непрофильных функций и активов, использование технологий электронного документооборота, внедрение кластерной модели развития с широким вовлечением в этот процесс частного бизнеса.

Крупский посоветовал руководству Минпрома и директорам госзаводов подумать и поскорее внедрять элементы «Индустрии 4.0». Тем более, что в 2017 году случился прорыв, были приняты два ключевых декрета «О развитии предпринимательства» и «О развитии цифровой экономики».

Заместитель министра промышленности Сергей Гунько заявил, что белорусские промпредприятия любой формы собственности не готовы внедрять элементы «Индустрии 4.0» «ни физически, ни морально». Но самое главное — нет ресурсов. «Может быть, у вас есть идеи, где их взять? К тому же внедрение элементов „Индустрии 4.0“ невозможно для ряда отраслей (космоса, военпрома и др.) из-за вопросов безопасности. Вы это понимаете?» — задал вопросы Гунько.

Бизнесмен Андрей Бирюков, давно сотрудничающий с правительством и промсектором, обозначил проблему занятости населения. «Увеличение производительности в 3−4 раза [при переходе на роботизированные комплексы] повлечет трехкратное сокращение численности. Без ответа на этот вопрос внедрение новых технологий невозможно», — сказал он и предложил обсудить данную тему «с привлечением не только экономистов, которые зачастую не понимают реальный сектор экономики, но и бизнеса, промышленного блока».

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