ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело "Джон Дори". Минские кафе по серым схемам купили рыбы и морепродуктов на миллион рублей

18.06.2018 12:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Комитет госконтроля выявил, что кафе и рестораны Минска приобрели по серым схемам рыбу и морепродукты на 1 миллион рублей, сообщает КГК. Мониторинг проводили с связи с возбужденным ранее уголовным делом в отношении директора поставщика рыбных деликатесов «Джон Дори» Арсения Тютюнника.


Фото: пресс-служба компании «Джон Дори»

Оперативники установили, что рыбу и морепродукты за наличные закупали 60 кафе и ресторанов Минска. Но через кассу проходила только часть выручки, а остальные деньги шли на оплату услуг перевозчикам, выплату работникам зарплаты в конвертах и в карман руководителям компании-поставщика, сообщает КГК. Сокрытие выручки позволяло занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты налогов.

Стоимость закупленной нелегальным способом продукции превысила 1 миллион рублей. За наиболее значительные правонарушения составлено 29 протоколов по ч. 4 ст. 12.17 КоАП (санкция статьи предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров). Экономический суд рассмотрел протоколы и наложил штрафы на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В Комитете госконтроля отмечают, что мониторинг был не случайным. Его проводили в рамках уголовного дела в отношении директора и соучредителя «Джон Дори» Арсения Тютюнника, которого задержали в январе по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Он тогда признал этот факт, возместил ущерб в полном объеме и через несколько дней был отпущен на свободу. Расследование уголовного дела не мешает дальнейшей деятельности компании «Джон Дори», заявляли тогда в Следственном комитете.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Защитники Куропат просят президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика