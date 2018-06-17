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Дело "Джон Дори". Минские кафе по серым схемам купили рыбы и морепродуктов на миллион рублей
18.06.2018 12:50 — Новости Экономики | Tut.by
Комитет госконтроля выявил, что кафе и рестораны Минска приобрели по серым схемам рыбу и морепродукты на 1 миллион рублей,
Оперативники установили, что рыбу и морепродукты за наличные закупали 60 кафе и ресторанов Минска. Но через кассу проходила только часть выручки, а остальные деньги шли на оплату услуг перевозчикам, выплату работникам зарплаты в конвертах и в карман руководителям компании-поставщика, сообщает КГК. Сокрытие выручки позволяло занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты налогов.
Стоимость закупленной нелегальным способом продукции превысила 1 миллион рублей. За наиболее значительные правонарушения составлено 29 протоколов по ч. 4 ст. 12.17 КоАП (санкция статьи предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров). Экономический суд рассмотрел протоколы и наложил штрафы на общую сумму более 500 тысяч рублей.
В Комитете госконтроля отмечают, что мониторинг был не случайным. Его проводили в рамках уголовного дела в отношении директора и соучредителя «Джон Дори» Арсения Тютюнника, которого
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Такие закупки производили 60 кафе и ресторанов Минска.
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