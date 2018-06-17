Комитет госконтроля выявил, что кафе и рестораны Минска приобрели по серым схемам рыбу и морепродукты на 1 миллион рублей, сообщает КГК. Мониторинг проводили с связи с возбужденным ранее уголовным делом в отношении директора поставщика рыбных деликатесов «Джон Дори» Арсения Тютюнника.



Фото: пресс-служба компании «Джон Дори»

Оперативники установили, что рыбу и морепродукты за наличные закупали 60 кафе и ресторанов Минска. Но через кассу проходила только часть выручки, а остальные деньги шли на оплату услуг перевозчикам, выплату работникам зарплаты в конвертах и в карман руководителям компании-поставщика, сообщает КГК. Сокрытие выручки позволяло занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты налогов.

Стоимость закупленной нелегальным способом продукции превысила 1 миллион рублей. За наиболее значительные правонарушения составлено 29 протоколов по ч. 4 ст. 12.17 КоАП (санкция статьи предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров). Экономический суд рассмотрел протоколы и наложил штрафы на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В Комитете госконтроля отмечают, что мониторинг был не случайным. Его проводили в рамках уголовного дела в отношении директора и соучредителя «Джон Дори» Арсения Тютюнника, которого задержали в январе по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Он тогда признал этот факт, возместил ущерб в полном объеме и через несколько дней был отпущен на свободу . Расследование уголовного дела не мешает дальнейшей деятельности компании «Джон Дори», заявляли тогда в Следственном комитете.