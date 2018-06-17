Завод металлоконструкций в Молодечно инициировал банкротство, но закрываться не собирается

На днях в Сети появилась информация о том, что Молодечненский завод металлоконструкций инициировал банкротство в экономическом суде Минской области. Прокомментировать это kraj.by попросил помощника генерального директора по развитию и координации деятельности предприятия Виталия Дмитриева.





— Да, действительно это так. И это не военная тайна. Когда предприятие находится в сложных финансовых условиях, для решения ряда вопросов ему необходима определенная процедура.

По его словам, на процедуру банкротства МЗМК пошел из-за долгов: общая сумма задолженности завода — более 20 млн рублей.

— Мы видели, что в краткие сроки не можем исполнить долговые обязательства в первую очередь перед государственными органами — налоговой, ФСЗН, электросетями и перед рядом кредиторов. Поэтому, чтобы нагрузка не возрастала и не привела к определенным последствиям, было принято такое решение.

Виталий Дмитриев отметил, что термин "банкротство" не указывает на то, что предприятие может быть ликвидировано. Процедура предусматривает защитный период, санационный и конкурсное производство.

— Если предприятие «мертвое», то его не вводят в защитный период. А просто ставится вопрос о его ликвидации. Мы же сейчас вошли в защитный период. Через месяц состоится повторное заседание суда, и нас переведут на конкурсное производство для оздоровления финансово-экономической составляющей предприятия. То есть будут отменены наложенные запреты и ограничения, которыми мы обременены, будет возможность работать со счетами. Начнется нормальная, здоровая работа, — заявил он.

Сейчас, по словам помощника гендиректора, на предприятии есть антикризисный управляющий из Минска Андрей Дегтярев. Его назначил собственник — Министерство архитектуры и строительства.

По словам Виталия Дмитриева, вопрос о закрытии МЗМК не стоит.