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Серийное производство зарядных станций для электромобилей запустят в Беларуси к 2020 году

18.06.2018 12:55 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 18 июня. Серийное производство зарядных станций для электромобилей в ОАО "Витязь" будет налажено в 2020 году.

Как передала пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям, об этом 18 июня сообщил журналистам председатель ГКНТ Александр Шумилин. Он напомнил, что указом № 236 от 13 июня 2018 года в госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016—2020 годы внесены комплексные дополнения. На реализацию проектов программы будет дополнительно направлено более 50 млн рублей. В нее включены 34 новых проекта, среди которых — создание производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей в ОАО "Витязь". "Реализация проекта уже началась, но полномасштабное серийное производство зарядных станций будет налажено в 2020 году", — сказал Шумилин.

Он также сообщил, что в госпрограмму вошло ОАО "Оршанский инструментальный завод", где будет налажено производство инструментов, которые сейчас в Беларуси не выпускаются. "Такие инструменты ждут и на российском рынке, потому что сейчас их приходится импортировать из-за пределов ЕАЭС", — отметил председатель ГКНТ.

В числе новых проектов госпрограммы и организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (производство аминокислот замкнутого цикла на основе инновационных технологий). Еще один значимый проект, считает Шумилин, организация производства светодиодных ламп в ОАО "Брестский электроламповый завод".

При включении в госпрограмму в приоритете были проекты V и VI технологических укладов. "Еще один важный критерий — отечественные технологии. Главой государства ставилась задача, чтобы мы максимально задействовали наш научно-технический потенциал и использовали белорусские разработки", — пояснил Шумилин. Планируется, что количество новых высокотехнологичных рабочих мест, создаваемых по госпрограмме инновационного развития, превысит 10 тысяч.

В госпрограмму включены также шесть новых мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. "ГКНТ работает над созданием технопарков — площадок для развития малого и среднего инновационного предпринимательства. В 2017 году мы создали четыре технопарка. Мероприятия по созданию новых объектов инновационной инфраструктуры тоже вошли в госпрограмму", — сообщил председатель ГКНТ.

"В 2017 году прошел II съезд ученых Беларуси, на котором мы определили стратегию научно-технического, инновационного развития страны на долгосрочную перспективу. Был принят декрет № 8 "О развитии цифровой экономики". Все это нашло отражение в государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016—2020 годы. В нее вошли направления, связанные с цифровизацией экономики. Планируется развивать такие сферы, как аддитивные технологии, биотехнологии, робототехника, электротранспорт", — подытожил Шумилин.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 июня. Серийное производство зарядных станций для электромобилей в ОАО "Витязь" будет налажено в 2020 году. Как передала пресс-служба Государственного...
 
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