Минздрав, Минэнерго, Минобороны? Кто составит компанию экс-помощнику президента в СИЗО КГБ

Заинтригованная Александром Лукашенко и силовиками публика уже не одну неделю ждет новых коррупционных разоблачений. Однако правоохранительные органы до сих пор хранят молчание и воздерживаются от комментариев. Журналисты попытались приоткрыть завесу тайны.

Напомним, 30 мая пресс-служба КГБ сообщила о задержании помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Его взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Потом выяснилось, что в СИЗО КГБ находятся еще ряд высокопоставленных чиновников.

Первым, на кого пало подозрение журналистов, оказался недавно отстраненный министр энергетики Владимир Потупчик. 2 мая его сняли с должности за покровительство незаконному семейному бизнесу. При поддержке министра был организован семейный бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам. Потом появилась информация о задержании его зятя. 8 июня « Наша Нива » сообщила о том, что КГБ арестовал коттедж и квартиру экс-министра Потупчика.

Информированный источник TUT.BY в крупой энергетической компании сказал, что бывший министр «точно под следствием». Об этом он может говорить, «судя по поведению близких» Потупчика. «Там очень тесное переплетение разных связей и интересов. Думаю, это все точно не предадут огласке», — сказал он.

Еще одним крупным фигурантом может стать директор «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» при Минздраве Александр Столяров. По информации « Ежедневника », речь идет о создании для «своих поставщиков» привлекательных условий для поставок импортного медицинского оборудования в государственные больницы и поликлиники.

В Минздраве не ответили на вопрос TUT.BY о задержании Столярова.

Сегодня « Наша Нива » сообщила о задержании офицера Генштаба, начальника военно-медицинского управления Министерства обороны полковника Алексея Еськова.

«Система борьбы с коррупцией в нашем государстве выстроена так, что любое преступление будет выявлено, даже совершенное в предшествующий период. В том числе и в Минобороны. Благодаря этому уровень преступности в белорусской армии один из самых низких. И любые должностные лица, вне зависимости от заслуг и званий, будут наказаны. Будут подробности — мы обязательно сообщим», — сказал TUT.BY официальный представитель Минобороны Владимир Макаров.

В КГБ воздерживаются от комментариев, но уверяют, что рано или поздно анонсированная президентом и ведомством информация появится в СМИ.