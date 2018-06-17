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Минздрав, Минэнерго, Минобороны? Кто составит компанию экс-помощнику президента в СИЗО КГБ
18.06.2018 13:52 — Новости Экономики | Tut.by
Заинтригованная
Напомним, 30 мая пресс-служба КГБ сообщила о задержании помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Его
Первым, на кого пало подозрение журналистов, оказался недавно отстраненный министр энергетики Владимир Потупчик. 2 мая его
Информированный источник TUT.BY в крупой энергетической компании сказал, что бывший министр «точно под следствием». Об этом он может говорить, «судя по поведению близких» Потупчика. «Там очень тесное переплетение разных связей и интересов. Думаю, это все точно не предадут огласке», — сказал он.
Еще одним крупным фигурантом может стать директор «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» при Минздраве Александр Столяров. По информации «
В Минздраве не ответили на вопрос TUT.BY о задержании Столярова.
Сегодня «
«Система борьбы с коррупцией в нашем государстве выстроена так, что любое преступление будет выявлено, даже совершенное в предшествующий период. В том числе и в Минобороны. Благодаря этому уровень преступности в белорусской армии один из самых низких. И любые должностные лица, вне зависимости от заслуг и званий, будут наказаны. Будут подробности — мы обязательно сообщим», — сказал TUT.BY официальный представитель Минобороны Владимир Макаров.
В КГБ воздерживаются от комментариев, но уверяют, что рано или поздно анонсированная президентом и ведомством информация появится в СМИ.
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