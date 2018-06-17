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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 июня 2018 года

18.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Цены на вторичном рынке после достижения отметки в 1300 $/м2 медленно «откатываются» назад. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на очередные 0,2% и составил 1294 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 июня 2018 года

Шестую неделю кряду дешевеют столичные новостройки. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,2% и составила 1263 $/м2. Снижение от пикового значения 2018 года составляет уже 1,1% или 14 $/м2 в абсолютном выражении.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 июня 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 июня 2018 года

Количество выставленных на продажу квартир выросло в очередной раз – за неделю общее предложение увеличилось на 1%. Быстрее других пополняли базу 1-комнатные квартиры (+2,4%), квартир с двумя и четырьмя комнатами стало больше на 1,3%. Лишь в сегменте 3-комнатных квартир предложение сократилось (на 0,7%).

По сравнению с минимальным значением 2018 года предложение квартир в Минске увеличилось уже на 25%. При этом «однушек» стало больше на 46%, «двушек» - на 25%, «трешек» - на 14%, а квартир с четырьмя комнатами – на 11%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 18 июня следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 июня 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 июня 2018 года

Ростом цен отметились 3-комнатные квартиры (+0,2%), у остальных типов динамика цен была отрицательной. «Однушки» подешевели на 0,3%, 2- и 4-комнатные квартиры на 0,2%. По итогам минувшего месяца подешевели все без исключения типы квартир.

Изменение цен в районах Минска на 18 июня выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 июня 2018 года

Лишь в двух районах по итогам минувшей недели был зафиксирован рост цен. В Первомайском он составил 0,7%, а в Заводском — 0,2%. В Ленинском и Фрунзенском районах никаких изменений не произошло, в остальных районах цены на квартиры снижались. Максимальные темпы снижения цен отмечены в Советском районе столицы (-1,2%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 июня 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 июня 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 736 $/м2 (-0,8%), Витебск – 630 $/м2 (+0,5%), Гомель – 612 $/м2 (без изменений), Гродно – 693 $/м2 (-0,3%), Могилев – 635 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,1% и составляет 2681 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1507 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 917 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 21
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За неделю, c 11 по 18 июня 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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