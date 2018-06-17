﻿ Пошел четвертый месяц: активисты обратились к Шорцу по поводу установки памятной доски БНР. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пошел четвертый месяц: активисты обратились к Шорцу по поводу установки памятной доски БНР

18.06.2018 14:36 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР обратился к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу с просьбой как можно быстрее дать разрешение на установку памятной доски БНР в центре Минска.


Фото: «Радио Свобода», svaboda.org

Напомним, памятную доску хотят установить на фасаде дома № 9 на улице Володарского, где была принята Третья уставная грамота БНР. Доску отлили еще 25 лет назад, но так и не установили, за это время она частично разрушилась. Накануне Дня Воли столичные власти неожиданно откликнулись, и активисты начали сбор денег и документов на установку новой к 25 марта. Сумму собрали рекордно быстро — за пару часов.

Устно оргкомитет получил «добро» исполкома, а вид готового изделия даже утвердил художественный совет. Проблема в одном: основной документ — разрешение — никто не выдает на руки.

В начале своего обращения авторы поблагодарили Шорца за содействие в праздновании 100-летия БНР, которое прошло 25 марта, и в установке памятного знака основателям БНР Луцкевичам.

«Але мы вымушаныя звярнуцца да Вас, шаноўны Андрэй Віктаравіч, у сувязі з тым, што зацягнулася канчатковае вырашэнне з усталяваннем ужо ўзгодненай з адпаведнымі органамі мемарыяльнай дошкі-шыльды ў гонар абвяшчэння незалежнасці БНР на доме ў Мінску па вул. Валадарскага, 9», — написали авторы и указали, что худсовет Минкульта и Белорусский Союз художников единодушно одобрили проект мемориальной доски.

«Былі выкананыя ўсе патрабаванні Мінгарвыканкама, каб можна было ўстанавіць названую шыльду. Нам незразумела, чаму Мінскі гарвыканкам не выканаў свайго рашэння пра ўсталяванне мемарыяльнай дошкі да гэтага часу. Мы чакаем як мага найхутчэйшага дазволу на яе прымацаванне ў вызначаным месцы», — говорят в оргкомитете.

В обращении, подписанном председателем оргкомитета, академиком Радимом Горецким, художником Миколай Купавой, председателем партии БНФ Григорием Костусевым, членом партии БНФ Александром Жучковым, священником Леонидом Акаловичем, дэпутатом Верховного Совета 12-го созыва Лявоном Борщевским, также указали, что «было бы логично», если бы улицу Володарского переименовали в улицу имени братьев Луцкевичей.

В Мингорисполкоме по поводу обращения никаких комментариев не дают, а на вопрос об установке доски, как и месяц назад, отвечают: «Вопрос рассматривается».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Памятную доску хотят установить на фасаде дома № 9 на улице Володарского, где была принята Третья уставная грамота БНР.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минздрав, Минэнерго, Минобороны? Кто составит компанию экс-помощнику президента в СИЗО КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика