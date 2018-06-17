Пошел четвертый месяц: активисты обратились к Шорцу по поводу установки памятной доски БНР

Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР обратился к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу с просьбой как можно быстрее дать разрешение на установку памятной доски БНР в центре Минска.



Фото: «Радио Свобода», svaboda.org

Напомним, памятную доску хотят установить на фасаде дома № 9 на улице Володарского, где была принята Третья уставная грамота БНР. Доску отлили еще 25 лет назад, но так и не установили, за это время она частично разрушилась. Накануне Дня Воли столичные власти неожиданно откликнулись, и активисты начали сбор денег и документов на установку новой к 25 марта. Сумму собрали рекордно быстро — за пару часов.

Устно оргкомитет получил «добро» исполкома, а вид готового изделия даже утвердил художественный совет. Проблема в одном: основной документ — разрешение — никто не выдает на руки.

В начале своего обращения авторы поблагодарили Шорца за содействие в праздновании 100-летия БНР, которое прошло 25 марта, и в установке памятного знака основателям БНР Луцкевичам.

«Але мы вымушаныя звярнуцца да Вас, шаноўны Андрэй Віктаравіч, у сувязі з тым, што зацягнулася канчатковае вырашэнне з усталяваннем ужо ўзгодненай з адпаведнымі органамі мемарыяльнай дошкі-шыльды ў гонар абвяшчэння незалежнасці БНР на доме ў Мінску па вул. Валадарскага, 9», — написали авторы и указали, что худсовет Минкульта и Белорусский Союз художников единодушно одобрили проект мемориальной доски.

«Былі выкананыя ўсе патрабаванні Мінгарвыканкама, каб можна было ўстанавіць названую шыльду. Нам незразумела, чаму Мінскі гарвыканкам не выканаў свайго рашэння пра ўсталяванне мемарыяльнай дошкі да гэтага часу. Мы чакаем як мага найхутчэйшага дазволу на яе прымацаванне ў вызначаным месцы», — говорят в оргкомитете.

В обращении, подписанном председателем оргкомитета, академиком Радимом Горецким, художником Миколай Купавой, председателем партии БНФ Григорием Костусевым, членом партии БНФ Александром Жучковым, священником Леонидом Акаловичем, дэпутатом Верховного Совета 12-го созыва Лявоном Борщевским, также указали, что «было бы логично», если бы улицу Володарского переименовали в улицу имени братьев Луцкевичей.

В Мингорисполкоме по поводу обращения никаких комментариев не дают, а на вопрос об установке доски, как и месяц назад, отвечают: «Вопрос рассматривается».