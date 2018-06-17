Представитель ОБСЕ: Обеспокоен внесением изменений в белорусское законодательство о СМИ

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир обеспокоен внесением изменений в белорусское законодательство о средствах массовой информации. Об этом говорится в заявлении Дезира, распространенном пресс-службой ОБСЕ, передает БелаПАН.



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«Принятие этих поправок посылает тревожный сигнал о свободе СМИ и плюрализме», — подчеркнул Дезир.

«Я призываю белорусские власти тщательно пересмотреть закон и привести его в соответствие с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации», — добавил он.

В частности, в ОБСЕ осудили пункты законопроекта, касающиеся ограничений на учреждение СМИ иностранцами. Кроме того, поправки к закону предоставляют Министерству информации строгий контроль над всеми онлайн-ресурсами, подчеркивается в заявлении. «Ни одно министерство не должно обладать исключительной властью для блокировки доступа к любому онлайн-ресурсу без решения суда. Удаление контента должно требовать судебного надзора», — отметил Дезир.

По его словам, владельцы веб-ресурсов будут обязаны «анализировать» весь контент, «поскольку закон требует, чтобы они несли ответственность за предотвращение распространения неправдивой информации, которая может нанести ущерб государственным или общественным интересам или порочить людей или юридических лиц». «Они также несут ответственность, если их ресурсы используются для распространения информации или комментариев пользователями интернета, которые не прошли предварительную идентификацию, как это определено государством», — подчеркнул представитель ОБСЕ.

«Многие из положений являются чрезмерными и непропорциональными и могут привести к ограничению свободы выражения мнений», — сказал Дезир. Представитель ОБСЕ также отметил, что закон продолжает запрещать иностранным журналистам работать без аккредитации в МИД, несмотря на призывы управления представителя ОБСЕ по свободе СМИ прекратить эту практику.

Напомним, 14 июня Палата представителей Беларуси приняла поправки в закон о СМИ во втором чтении.

Поправки в Закон о СМИ предполагают добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ (их будут называть «сетевыми изданиями»). Сотрудники незарегистрированных интернет-ресурсов не будут считаться журналистами, а госорганы будут вправе отказать им в аккредитации. Также вводится обязательная идентификация тех, кто размещает материалы в интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов на форумах, допускается возможность блокировки социальных сетей.

Закон также запретит распространение продукции иностранных СМИ в Беларуси без наличия разрешения, а редакции телеканалов должны будут обеспечить в еженедельном объеме вещания объем телепередач белорусского (национального) производства не менее 30 процентов.

В законопроекте прописана возможность обжаловать в суде решения Мининформа. Также исчезла норма про штрафы для интернет-ресурсов. На эти моменты в числе прочего просили обратить внимание представители СМИ.