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"Перспектива" предлагает МНС рассмотреть "народный" проект указа об ИП при корректировке Налогового кодекса

18.06.2018 15:33 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 18 июня. Объединяющее индивидуальных предпринимателей РОО "Перспектива" предлагает Министерству по налогам и сборам в процессе корректировки Налогового кодекса рассмотреть подготовленный организацией, так называемый народный, проект указа о работе ИП. Соответствующее письмо председатель объединения Анатолий Шумченко направил 18 июня в МНС.

"Данный документ неоднократно рассматривался на многочисленных форумах предпринимателей и озвучен как требование их участников. Речь идет о "народном проекте", который призван существенно упростить работу ИП розничной торговли и увеличить суммы платежей в бюджет страны. Убеждены в срочной необходимости его включения в новый Налоговый кодекс. Для этого есть все обоснования, главным пунктом из которого выступает значительное падение объемов платежей от ИП розницы вследствие отказа от работы по принципу патента", — отмечается в письме.

По информации Шумченко, на текущей неделе в министерстве ожидается рассмотрение предложений по единому налогу в рамках корректировки налогового законодательства.

Проект указа организация разработала в 2016 году, после чего последовали неоднократные отказы чиновников в принятии его или его составляющих в рамках других документов. Главный тезис проекта: дать возможность ИП, занятым в розничной торговле, уплачивать фиксированный сбор в качестве альтернативной формы уплаты налогов. Разрешить уплату фиксированного сбора предлагается предпринимателям, которые торгуют только непродовольственными товарами, за исключением изделий из драгоценных металлов и камней, ценных бумаг, меховых изделий, мебели, крупногабаритной бытовой техники, компьютерной техники и мобильных устройств, запчастей для автомобилей, нефтепродуктов через АЗС, табачных изделий, периодики и других специфических товаров.

Проект указа предусматривает льготное налогообложение для предпринимателей, которые торгуют в розницу непродовольственными товарами белорусского производства. Одна из норм, которую предлагает принять "Перспектива", — разрешить предпринимателям — плательщикам фиксированного сбора торговать непродовольственными товарами (за исключением детских товаров), ввезенными из ЕАЭС, без документов, подтверждающих их качество, в частности без деклараций соответствия, сертификатов и прочего. Авторы документа аргументируют это "принципом добросовестности", который заключается в том, что импортеры и производители стран ЕАЭС априори должны выпускать товары, прошедшие испытания в соответствии с требованиями технических регламентов.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 июня. Объединяющее индивидуальных предпринимателей РОО "Перспектива" предлагает Министерству по налогам и сборам в процессе корректировки...
 
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