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Шумилин: На согласовании находятся целый ряд новых программ Союзного государства в сфере высоких технологий

18.06.2018 15:26 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 18 июня. В стадии согласования находятся целый ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин 18 июня в Бресте на 54-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Как сообщила пресс-служба ГКНТ, среди них "разработка и внедрение в производство мобильных оптиковолоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства схем уровня 90-65 нанометров, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и ориентированной на повышение здоровья граждан пищевой промышленности, а также разработки в области аддитивных технологий и производство современных промышленных и бытовых 3D-принтеров".

Шумилин сообщил, что в 2017 году белорусские и российские ученые выполняли восемь научно-технических программ Союзного государства, в том числе три новые ("Спинальные системы", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "ДНК-идентификация").

На сессии обсуждаются вопросы формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства.

По мнению главы ГКНТ, объединение усилий ученых и научно-исследовательских организаций будет способствовать производству новых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Прежде всего в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, биомедицины, нанотехнологий, ядерной энергетики и космоса. "Определены общие приоритеты, на которых мы должны сконцентрировать работу. При этом особое внимание необходимо уделить формированию перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов, исходя из условий их практической реализации", — считает Шумилин.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 18 июня. В стадии согласования находятся целый ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий, сообщил председатель Государственного...
 
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