ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава "Беллесбумпрома": Для белорусских деревообрабатывающих предприятий рынок Великобритании представляет большой интерес

18.06.2018 14:52 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 18 июня. Для белорусских деревообрабатывающих предприятий рынок Великобритании представляет большой интерес, заявил 18 июня в Минске председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров на переговорах с представителями британских компаний, сообщила пресс-служба концерна.

"Мы видим здесь значительный потенциал, — подчеркнул он. — В прошлом году Великобритания только пиломатериалов импортировала на 2 млрд долларов США. Эту продукцию поставляют наши соседи из стран Балтии, Германии и Польши. В ряде случаев происхождение реализуемых в Великобританию товаров — Республика Беларусь. По большому счету, вы приобретаете белорусскую продукцию у посредников, мы же предлагаем работать напрямую — непосредственно с белорусскими производителями".

"Это действительно так, — подтвердил директор британской компании Kullik & Rullmann AG Лоуренс Вебстер. — Мы знаем, что продукция, которую мы покупаем, например, в Литве или Латвии, из белорусских материалов, и нас полностью устраивает ее качество". "В то же время мы заинтересованы иметь прямые контакты здесь и работать непосредственно с первыми поставщиками. Поэтому мы используем этот визит для знакомства с белорусскими предприятиями и установления сотрудничества с ними", — отметил бизнесмен.

В ходе переговоров представители британских компаний выразили интерес к различным товарам из древесины. В частности на рынке Великобритании востребованы мягкая и садовая мебель, малые архитектурные формы для усадеб, строительные конструкции, террасная доска и другие погонажные изделия. Есть интерес и к различным материалам и деталям для производства мебели, возможно поставлять готовые сборные комплекты мебели.

Сразу после переговоров представители компаний направились на белорусские предприятия. Они ознакомятся с производством мебели в ЗАО "Молодечномебель", межкомнатных дверей и различных конструкций из древесины в ОАО "Стройдетали" (Вилейка, Минская область). Запланировано посещение производства ОАО "Борисовский ДОК", где производят детали для домов из клееного бруса, широкую линейку изделий из древесины, а также древесное топливо — пеллеты. С опытом ведения лесного хозяйства бизнесмены ознакомятся на базе Вилейского и Борисовского лесхозов.

По итогам посещений предприятий 19 июня состоится контактно-кооперационная биржа, в ходе которой заинтересованные в сотрудничестве компании смогут оформить договоренности и наметить планы.

Визит деловых кругов Великобритании организован при содействии посольства Беларуси в этой стране и британской Федерации трейдеров товарами в развитие договоренностей, достигнутых во время международной выставки Timber Expo-2017 в Бирмингеме, где впервые был представлен стенд белорусской деревообработки.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 июня. Для белорусских деревообрабатывающих предприятий рынок Великобритании представляет большой интерес, заявил 18 июня в Минске председатель концерна...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Пошел четвертый месяц: активисты обратились к Шорцу по поводу установки памятной доски БНР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика