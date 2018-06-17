Минск, 18 июня. Для белорусских деревообрабатывающих предприятий рынок Великобритании представляет большой интерес, заявил 18 июня в Минске председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров на переговорах с представителями британских компаний, сообщила пресс-служба концерна.

"Мы видим здесь значительный потенциал, — подчеркнул он. — В прошлом году Великобритания только пиломатериалов импортировала на 2 млрд долларов США. Эту продукцию поставляют наши соседи из стран Балтии, Германии и Польши. В ряде случаев происхождение реализуемых в Великобританию товаров — Республика Беларусь. По большому счету, вы приобретаете белорусскую продукцию у посредников, мы же предлагаем работать напрямую — непосредственно с белорусскими производителями".

"Это действительно так, — подтвердил директор британской компании Kullik & Rullmann AG Лоуренс Вебстер. — Мы знаем, что продукция, которую мы покупаем, например, в Литве или Латвии, из белорусских материалов, и нас полностью устраивает ее качество". "В то же время мы заинтересованы иметь прямые контакты здесь и работать непосредственно с первыми поставщиками. Поэтому мы используем этот визит для знакомства с белорусскими предприятиями и установления сотрудничества с ними", — отметил бизнесмен.

В ходе переговоров представители британских компаний выразили интерес к различным товарам из древесины. В частности на рынке Великобритании востребованы мягкая и садовая мебель, малые архитектурные формы для усадеб, строительные конструкции, террасная доска и другие погонажные изделия. Есть интерес и к различным материалам и деталям для производства мебели, возможно поставлять готовые сборные комплекты мебели.

Сразу после переговоров представители компаний направились на белорусские предприятия. Они ознакомятся с производством мебели в ЗАО "Молодечномебель", межкомнатных дверей и различных конструкций из древесины в ОАО "Стройдетали" (Вилейка, Минская область). Запланировано посещение производства ОАО "Борисовский ДОК", где производят детали для домов из клееного бруса, широкую линейку изделий из древесины, а также древесное топливо — пеллеты. С опытом ведения лесного хозяйства бизнесмены ознакомятся на базе Вилейского и Борисовского лесхозов.

По итогам посещений предприятий 19 июня состоится контактно-кооперационная биржа, в ходе которой заинтересованные в сотрудничестве компании смогут оформить договоренности и наметить планы.

Визит деловых кругов Великобритании организован при содействии посольства Беларуси в этой стране и британской Федерации трейдеров товарами в развитие договоренностей, достигнутых во время международной выставки Timber Expo-2017 в Бирмингеме, где впервые был представлен стенд белорусской деревообработки.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава "Беллесбумпрома": Для белорусских деревообрабатывающих предприятий рынок Великобритании представляет большой интерес Минск, 18 июня. Для белорусских деревообрабатывающих предприятий рынок Великобритании представляет большой интерес, заявил 18 июня в Минске председатель концерна...

Марина Носова, БелаПАН.